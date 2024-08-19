Психотерапевт рассказал, как мужчинам говорить о своих эмоциях

Так, страх может быть вызван усталостью или стрессом, причиной которого могут быть чрезмерная занятость или недостаток сна. Понимание разницы этих состояний поможет управлять интенсивностью эмоций. Например, отвращение может быть реакцией на поведение или слова других людей. Раздражительность, возможно, объясняется психической перегрузкой.