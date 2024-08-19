Психотерапевт рассказал, как мужчинам говорить о своих эмоциях

Posted 19 августа, 07:55
Published 19 августа, 07:55
Modified 19 августа, 07:55
Updated 19 августа, 07:55
Прежде всего Гейнс советует осознать эмоции, которые испытываете. Например, если чувствуете гнев, важно понять его причину — может быть, это ревность или презрение. Для самоанализа можно использовать «Колесо эмоций», это помогает постоянно рефлексировать свои чувства, сообщает newkhakasiya.online.
Так, страх может быть вызван усталостью или стрессом, причиной которого могут быть чрезмерная занятость или недостаток сна. Понимание разницы этих состояний поможет управлять интенсивностью эмоций. Например, отвращение может быть реакцией на поведение или слова других людей. Раздражительность, возможно, объясняется психической перегрузкой.
Психотерапевт напомнил, что одним из компонентов здорового образа жизни является психическое благополучие, которое достигается, когда мы признаем и принимаем свои негативные эмоции. Полезно озвучивать свои чувства, например, признавать свою вину, не терзаясь этим.
Если вы не готовы говорить о своих чувствах вслух, попробуйте периодически выделять время для осознания и переживания дискомфорта. Со временем интенсивность негативных эмоций снизится, и вам станет легче.