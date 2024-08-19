«Работает комиссия»: новые данные о масштабном отключении света в Приморье — видео

Posted 18 августа, 23:32
Published 18 августа, 23:32
Modified 18 августа, 23:34
Updated 18 августа, 23:34
Причины масштабного отключения электричества в регионе выясняют на Приморской ГРЭС, сообщили в Минэнерго. Комиссия разбирается в повреждении оборудования на открытом распределительном устройстве (ОРУ).
Также в ведомстве отметили, что выход из строя оборудования не связан с терроризмом или учениями. Причину неполадок установят эксперты после тщательной проверки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Приморского края переживали блэкаут на минувшей неделе.