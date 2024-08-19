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Posted 18 августа, 23:32

Published 18 августа, 23:32

Modified 18 августа, 23:34

Updated 18 августа, 23:34

Эксперты выясняют причины массового отключения электричества в Приморском крае

«Работает комиссия»: новые данные о масштабном отключении света в Приморье — видео

18 августа 2024, 23:32
Фото: 1MI

Эксперты выясняют причины массового отключения электричества в Приморском крае

Сюжет
Электричество
Пока жители региона активно обсуждают отсутствие света по всему краю на минувшей неделе, специалисты разбираются в причинах аварийного отключения электроснабжения в Приморье.

Причины масштабного отключения электричества в регионе выясняют на Приморской ГРЭС, сообщили в Минэнерго. Комиссия разбирается в повреждении оборудования на открытом распределительном устройстве (ОРУ).

Также в ведомстве отметили, что выход из строя оборудования не связан с терроризмом или учениями. Причину неполадок установят эксперты после тщательной проверки.

Видео: energo_primorsky.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Приморского края переживали блэкаут на минувшей неделе.

Полный блэкаут в Приморье — как это было? — видео
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