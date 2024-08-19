Результат работы пчёл или химия? — как проверить мёд жителям Приморья

Posted 19 августа, 02:00
Published 19 августа, 02:00
Modified 19 августа, 07:29
Updated 19 августа, 07:29
Богат витаминами, помогает бороться с простудой, улучшает пищеварение, да еще и вкусный — за эти и многие другие качества и любят мёд. Приморский продукт на «арене медосбора» и вовсе имеет культовый статус. Так, местный липовый мёд стал одной из визитных карточек региона, и даже выставлялся на 32-й международной Харбинской торгово-экономической ярмарке, где собрал множество комплиментов. Как отметил губернатор края Олег Кожемяко, приморский мёд имеет все шансы занять твердую позицию среди экспортных товаров с страны АТР.
Прямо сейчас в регионе идет активная фаза сбора мёда разных сортов, и прилавки полнятся емкостями янтарного цвета. Вместе с тем, недобросовестные «подпольщики» могут попытаться продать покупателям не результат работы пчёл, а разбавленную химией медовую смесь. Корреспондент пообщался с пасечником из Приморья с многолетним опытом. Пчеловод рассказал, как отличить экологически чистый и качественный продукт от подделки.
Натуральный мёд имеет выраженный приятный аромат, самый что ни на есть «медовый», который не спутать ни с чем, вне зависимости от сорта. Если продукт пахнет жженым сахаром или не имеет аромата вовсе, значит, с мёдом эта консистенция имеет мало общего
Поскольку от сорта к сорту вкус мёд разнится, определить экологически чистый продукт можно по характерному жжению в горле — подделки таким свойством не обладают. Кроме того, пчёлы работают с пыльцой, а не с химическими добавками. Поэтому конфетные, карамельные, горькие и кислые вкусовые оттенки «мёда» — индикатор фальшивого товара.
Свежий чистый медовый продукт обладает густой консистенцией, но при этом с ложки он тянется непрерывной тонкой струйкой. Подделку выдает жидкая консистенция, прерывающаяся струйка или капли.
На вид натуральный свежий мёд — янтарный, однородный и непрозрачный. Часто экологически чистый продукт содержит примеси в виде пыльцы или частиц воска. Яркий цвет, слоистость и кристальная чистота ему не свойственна — эти характеристики могут свидетельствовать о добавленных красителях, манипуляциях с веществом или искусственном происхождении продукта. Пенка в емкости с мёдом говорит о том, что он был собран раньше положенного и не дозрел.
Со временем любой натуральный мёд «засахаривается» — молекулы вещества реорганизуются и кристаллизируются. Несмотря на своеобразную консистенцию и светлый матовый оттенок, испорченным такой продукт не является. В то же время недобросовестные продавцы засахаренный мёд могут нагревать и выдавать за свежий. После процедуры варки продукт обретает характерный подделкам блеск и прозрачность, а вместе с тем теряет все свои полезные свойства.
Масса вещества зависит от его плотности, и поскольку что натуральный мёд гораздо плотнее воды, весит он гораздо больше. Так, литровая тара чистого продукта должна показать на весах около 1,4 кг. Чем меньше масса, тем больше в смеси воды.
Для того, чтобы отличить натуральный мёд от смеси с добавлением воды и химии, не обязательно нести тару в лабораторию. Почти всегда подделку можно выявить самостоятельно, и покупать для этого микроскоп и реактивы совсем не нужно.
Проверка огнём. Если поднести к чистому мёду зажженную спичку или зажигалку, то он будет плавиться, стекать, и зашипит от испарения влаги не сразу — настолько экологически чистый продукт плотен.
Проверка бумагой. Качественный продукт не будет создавать вокруг себя влажное пятно, если капнуть его на бумажную салфетку. Скорое появление мокрых следов в таком случае свидетельствует о большом количестве воды в составе.
Проверка водой. Ложка чистого мёда, который был собран вовремя, растворится в стакане воды, не оставляя беловатого осадка. Оставшиеся на дне темные кусочки при этом — это прополис.
Проверка йодом. Если добавить каплю йода в стакан теплой воды, в котором растворили натуральный мёд, жидкость не начнет синеть. Если цвет изменяется, значит, разведенную смесь загущали крахмалом или мукой.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 24 августа в селе Анучино — медовой столице Приморского края, пройдет тематический фестиваль.