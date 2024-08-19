Результат работы пчёл или химия? — как проверить мёд жителям Приморья

На вид натуральный свежий мёд — янтарный, однородный и непрозрачный. Часто экологически чистый продукт содержит примеси в виде пыльцы или частиц воска. Яркий цвет, слоистость и кристальная чистота ему не свойственна — эти характеристики могут свидетельствовать о добавленных красителях, манипуляциях с веществом или искусственном происхождении продукта. Пенка в емкости с мёдом говорит о том, что он был собран раньше положенного и не дозрел.