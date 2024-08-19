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Posted 19 августа, 00:38

Published 19 августа, 00:38

Modified 19 августа, 00:40

Updated 19 августа, 00:40

Школьники открыли предприятие прямо на стоянке автомобилей во Владивостоке — видео

Школьники открыли предприятие прямо на стоянке автомобилей во Владивостоке — видео

19 августа 2024, 00:38
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Малый бизнес процветает в Приморье. Развитие предпринимательства демонстрирует успешность юных предпринимателей во Владивостоке.

Компания детей с предпринимательской жилкой открыла мобильную автомойку, сообщили в новых медиа. Школьники, вооружившись незамысловатым инвентарем в виде тряпок, мыли стекла и зеркала машин на парковке около торгового центра на Ладыгина в дальневосточной столице. Более того, юные бизнесмены не дали заскучать клиентам. Один из мальчиков исполнял музыкальные композиции под гитару.

К слову, многие водители оказались щедры, — старания ребят вознаграждались в денежном эквиваленте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подросток проходил трудовую терапию из-за порчи городского имущества во Владивостоке.

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