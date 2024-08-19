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Posted 19 августа, 01:46

Published 19 августа, 01:46

Modified 19 августа, 01:48

Updated 19 августа, 01:48

Группу наркодилеров задержали в престижном ЖК в Приморье

Торговали смертью в дорогом ЖК: группу юных дилеров повязали в Приморье — видео

19 августа 2024, 01:46
Фото: 1MI

Группу наркодилеров задержали в престижном ЖК в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Молодые люди производили и продавали наркотики на юге Приморья. Полицейские задержали четверых человек, им грозит серьезный срок.

19-летнюю студентку и ее 20-летнего мужа задержали в снятых в элитном жилом комплексе апартаментах. У них нашли и изъяли 35 граммов запрещенного вещества, значительную сумму денег, весы и упаковочные материалы.

Также обыскали квартиру на улице Баляева, где 22-летняя жительница Владивостока организовала плантацию для выращивания наркотиков. Для постройки теплицы девушка приобрела нагревательные лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование.

Видео: prim_police.

Позднее полицейские задержали на месте 23-летнего жителя Артема. Прямо в одно из кафе Владивостока он доставил 300 граммов запрещенного вещества, которое планировал продать. В его гараже обнаружили более 320 граммов наркотиков.

Все участники преступной группировки задержаны. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет с возможным штрафом до миллиона рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о наркопогоне, которая закончилась задержанием на пляже в Приморье.

Наркопогоня закончилась жестким задержанием на пляже в Приморье — видео
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