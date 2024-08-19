Торговали смертью в дорогом ЖК: группу юных дилеров повязали в Приморье — видео

Posted 19 августа, 01:46
Published 19 августа, 01:46
Modified 19 августа, 01:48
Updated 19 августа, 01:48
19-летнюю студентку и ее 20-летнего мужа задержали в снятых в элитном жилом комплексе апартаментах. У них нашли и изъяли 35 граммов запрещенного вещества, значительную сумму денег, весы и упаковочные материалы.
Также обыскали квартиру на улице Баляева, где 22-летняя жительница Владивостока организовала плантацию для выращивания наркотиков. Для постройки теплицы девушка приобрела нагревательные лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование.
Позднее полицейские задержали на месте 23-летнего жителя Артема. Прямо в одно из кафе Владивостока он доставил 300 граммов запрещенного вещества, которое планировал продать. В его гараже обнаружили более 320 граммов наркотиков.
Все участники преступной группировки задержаны. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет с возможным штрафом до миллиона рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о наркопогоне, которая закончилась задержанием на пляже в Приморье.