Трубопроводы на Никифорова и Борисенко во Владивостоке активно восстанавливают

Posted 19 августа, 06:10
Published 19 августа, 06:10
Modified 19 августа, 06:12
Updated 19 августа, 06:12
Во Владивостоке продолжают масштабные работы по восстановлению сетей отопления и горячего водоснабжения. В этом году в городе планируется заменить 44 километра труб. Среди них сегменты на Борисенко, 18-20 и Никифорова, 2а и 55.
Участок на Борисенко, Никифорова и 40 лет ВЛКСМ в Первомайском районе требует замены примерно 7 километров труб. Еще один километр меняют на Никифорова, 2А. Там меняют части системы отопления и горячего водоснабжения. Для горячей воды устанавливают предизолированные трубы из нового материала. Для труб отопления используют стальные конструкции в пенополиуретановой изоляции.
Участок теплосети на Никифорова, 2 входит в проект «Безопасные и качественные дороги». После ремонта сетей там уложат новый асфальт, основным было согласовать работы по замене труб и будущему асфальтированию, отметил вице-мэр Владивостока Тарас Фищук.
Работы по этим адресам выполняет подрядная организация «Сибэнергомаш». Говорят, что дождливая погода усложняет процесс, но не критично.
Если дождь не очень сильный, работы продолжают под тентами, рассказал мастер участка Сергей Рожков. В ливень рабочие все равно трудятся, готовят оборудование для укладки труб.
В 2023 году бюджет на восстановление теплосетей и сетей горячего водоснабжения во Владивостоке превысил 4 миллиарда рублей. Это средства из бюджета города, правительства Приморского края, деньги от инвестиционных программ, на которые застройщики строили сети к новым объектам и модернизировали уже существующие, а также средства ресурсоснабжающих организаций, заложенные в их тарифе, и деньги, которые удалось получить через Фонд развития территорий. Всего за один сезон тогда заменили 40 километров трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. При этом общий износ городских теплотрасс достигает 90%, а средний возраст труб — 45 лет.
Работы развернулись в различных районах города. Многие участки получилось отремонтировать благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту. В 2024 году на эти средства ремонтируют также участки теплотрассы на Русской, Громова и Приходько, Бурачка и Днепровской.
Всего в до конца года в городе планируют заменить 44 километра трубопровода. Прогресс контролируют специалисты мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что работы во Владивостоке проводят в соответствии с мастер-планом.