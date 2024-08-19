Трубопроводы на Никифорова и Борисенко во Владивостоке активно восстанавливают

В 2023 году бюджет на восстановление теплосетей и сетей горячего водоснабжения во Владивостоке превысил 4 миллиарда рублей. Это средства из бюджета города, правительства Приморского края, деньги от инвестиционных программ, на которые застройщики строили сети к новым объектам и модернизировали уже существующие, а также средства ресурсоснабжающих организаций, заложенные в их тарифе, и деньги, которые удалось получить через Фонд развития территорий. Всего за один сезон тогда заменили 40 километров трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. При этом общий износ городских теплотрасс достигает 90%, а средний возраст труб — 45 лет.