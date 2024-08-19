Вода прибывает: улицы потихоньку уходят под воду во Владивостоке — видео

Posted 19 августа, 11:37
Published 19 августа, 11:37
Modified 20 августа, 05:15
Updated 20 августа, 05:15
Первой «тонуть» начала улица Воропаева. На перекрестке с Шепеткова и Спортивной, у самого ж/д переезда, по словам очевидцев, дорога ушла под воду в первые минуты непогоды.
Сразу как начался дождь, собралась огромная пробка в сторону моста через Золотой Рог. Автомобилисты «застряли» во всех направлениях. Стоять пришлось все-таки довольно долго.
На Чуркине у жителей многоэтажек первое время получалось сохранять позитив — прямо под окнами разлился пруд. В нем не хватало только карасиков.
В самом центре города тоже не обошлось без потопа. Светланская поплыла сразу после того, как вода начала стекать с ближайших сопок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из жилых домов в Приморье ливень пошел прямо в подъезде.