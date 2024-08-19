vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа, 11:37

Published 19 августа, 11:37

Modified 20 августа, 05:15

Updated 20 августа, 05:15

Мощная непогода принесла жуткие проблемы водителям Владивостока

Вода прибывает: улицы потихоньку уходят под воду во Владивостоке — видео

19 августа 2024, 11:37
Фото: vostokmedia.com

Мощная непогода принесла жуткие проблемы водителям Владивостока

Сюжет
Потоп
Ливни начали подтапливать низины во Владивостоке. Практически в каждом районе есть хотя бы одно место, в котором скопилась вода.

Первой «тонуть» начала улица Воропаева. На перекрестке с Шепеткова и Спортивной, у самого ж/д переезда, по словам очевидцев, дорога ушла под воду в первые минуты непогоды.

Видео: vostokmedia.com.

Сразу как начался дождь, собралась огромная пробка в сторону моста через Золотой Рог. Автомобилисты «застряли» во всех направлениях. Стоять пришлось все-таки довольно долго.

Видео: vostokmedia.com.

На Чуркине у жителей многоэтажек первое время получалось сохранять позитив — прямо под окнами разлился пруд. В нем не хватало только карасиков.

Видео: vostokmedia.com.

В самом центре города тоже не обошлось без потопа. Светланская поплыла сразу после того, как вода начала стекать с ближайших сопок.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из жилых домов в Приморье ливень пошел прямо в подъезде.

Дождь полил прямо в подъезде жилого дома в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Рекорд 2012 года будет побит»: приморцы высказались о затоплениях после ливнейПобережью грозят волны, суше сильные ливни: наводнение грядет в Приморье?«Почти супертайфун»: разрушительный шторм может настигнуть Приморье в конце июля
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Потоп#Наводнение#Переезд#Приморский край#Вода#Шторм#Улицы
Подпишитесь
Популярное