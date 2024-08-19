vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа, 15:48

Published 19 августа, 15:48

Modified 27 августа, 09:52

Updated 27 августа, 09:52

Врачи призвали отказаться от устаревших советских диет

19 августа 2024, 15:48
Старые диеты, которые были разработаны советским ученым Певзнером в 1920 году, больше не эффективны и не помогают бороться с болезнями.

Советские диеты скорее ухудшают качество жизни, чем улучшают его. Этой информацией поделились врач-гастроэнтеролог Ольга Горячева и нутрициолог Елена Давыдова, пишет amic.ru.

Согласно Давыдовой, многие из этих диет предлагают ограниченный выбор продуктов, что может привести к нехватке нужных питательных веществ.

Для того чтобы лечение было наилучшим, важно следовать современным рекомендациям по питанию. Они учитывают потребности каждого пациента и его личные вкусы.

Подпишитесь
Популярное