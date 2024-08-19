Врачи призвали отказаться от устаревших советских диет

Posted 19 августа, 15:48
Published 19 августа, 15:48
Modified 27 августа, 09:52
Updated 27 августа, 09:52
Советские диеты скорее ухудшают качество жизни, чем улучшают его. Этой информацией поделились врач-гастроэнтеролог Ольга Горячева и нутрициолог Елена Давыдова, пишет amic.ru.
Согласно Давыдовой, многие из этих диет предлагают ограниченный выбор продуктов, что может привести к нехватке нужных питательных веществ.
Для того чтобы лечение было наилучшим, важно следовать современным рекомендациям по питанию. Они учитывают потребности каждого пациента и его личные вкусы.