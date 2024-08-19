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Posted 19 августа, 01:37

Published 19 августа, 01:37

Modified 19 августа, 01:39

Updated 19 августа, 01:39

Мощный тайфун ударит по Приморскому краю

Затяжные грозовые ливни: тайфун нанесет удар по Приморью сразу после циклона

19 августа 2024, 01:37
Фото: pxhere.com

Мощный тайфун ударит по Приморскому краю

Сюжет
Сильный ветер
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков. Однако синоптики вновь бьют тревогу — регион накроет тайфун сразу после активного циклона.

По данным «Примгидромета», тайфун JONGDARI окажет влияние на синоптическую обстановку в регионе. В ночь 22 августа на утро 23 августа на больше территории края ударят мощные грозовые ливни. На южном побережье ожидается сильный ветер.

Опасные осадки спровоцируют резкий подъем воды в реках на 1 — 3,5 метров. Паводки могут подтопить пониженные территории. Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Михайловский, Спасский, Чугуевский, Анучинский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Красноармейский районы окажутся в зоне риска подтопления.

Важно отметить, что в регионе уже действует штормовое предупреждение из-за активного атмосферного фронта. Грозовые сильные ливни и порывистый ветер сокрушатся на Приморье уже сегодня, 19 августа, днем.

«На фоне высокой водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются локальные подъемы уровней воды в реках на 0,3-1,0 м. Возможны подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком», — заявили синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что метеоблогер Руслан Юрковский сообщил о «Предупреждении №1».

Непогода уже близко: «Предупреждение №1» объявлено в Приморье
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