Затяжные грозовые ливни: тайфун нанесет удар по Приморью сразу после циклона

Posted 19 августа, 01:37
Published 19 августа, 01:37
Modified 19 августа, 01:39
Updated 19 августа, 01:39
По данным «Примгидромета», тайфун JONGDARI окажет влияние на синоптическую обстановку в регионе. В ночь 22 августа на утро 23 августа на больше территории края ударят мощные грозовые ливни. На южном побережье ожидается сильный ветер.
Опасные осадки спровоцируют резкий подъем воды в реках на 1 — 3,5 метров. Паводки могут подтопить пониженные территории. Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Михайловский, Спасский, Чугуевский, Анучинский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Красноармейский районы окажутся в зоне риска подтопления.
Важно отметить, что в регионе уже действует штормовое предупреждение из-за активного атмосферного фронта. Грозовые сильные ливни и порывистый ветер сокрушатся на Приморье уже сегодня, 19 августа, днем.
«На фоне высокой водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются локальные подъемы уровней воды в реках на 0,3-1,0 м. Возможны подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком», — заявили синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что метеоблогер Руслан Юрковский сообщил о «Предупреждении №1».