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Posted 19 августа, 04:40

Published 19 августа, 04:40

Modified 19 августа, 04:42

Updated 19 августа, 04:42

Сильные дожди начались сразу в нескольких районах Приморского края

Жуткие ливни уже начались в Приморье — видео

19 августа 2024, 04:40
Фото: Изображение Midjourney

Сильные дожди начались сразу в нескольких районах Приморского края

Сюжет
Погода
В Приморье действует «Предупреждение №1», во многих районах уже начались ливни, о которых предупреждали население. Местами появились переливы на дорогах.

Сильные дожди, а временами и настоящие ливни, начались в Яковлевском районе. В селе Минеральное льет стеной.

Видео: pogoda_25_region.

Заливает и Новосысоевку, по словам местных жителей, ливень начался еще утром.

Видео: pogoda_25_region.

В отдельных районах начались подтопления. В Арсеньеве вода стоит на дороге и на некоторых участках в частном секторе.

Видео: pogoda_25_region.

Серьезнее всего обстановка в Кировском. Там под воду начала уходить трасса, перелив такой широкий, что автомобилистам становится страшно.

Видео: pogoda_25_region.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу после циклона по Приморью ударит тайфун.

Затяжные грозовые ливни: тайфун нанесет удар по Приморью сразу после циклона
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