Жуткие ливни уже начались в Приморье — видео

Posted 19 августа, 04:40
Published 19 августа, 04:40
Modified 19 августа, 04:42
Updated 19 августа, 04:42
Сильные дожди, а временами и настоящие ливни, начались в Яковлевском районе. В селе Минеральное льет стеной.
Заливает и Новосысоевку, по словам местных жителей, ливень начался еще утром.
В отдельных районах начались подтопления. В Арсеньеве вода стоит на дороге и на некоторых участках в частном секторе.
Серьезнее всего обстановка в Кировском. Там под воду начала уходить трасса, перелив такой широкий, что автомобилистам становится страшно.