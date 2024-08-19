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Posted 19 августа, 07:37

Published 19 августа, 07:37

Modified 19 августа, 07:39

Updated 19 августа, 07:39

Сильные ливни дошли до юга Приморского края

Жуткий ливень начался в Надеждинском районе — видео

19 августа 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney

Сильные ливни дошли до юга Приморского края

Сюжет
Погода
Ливень ударил по Надеждинскому району Приморья. В одном из поселков ручьи и речки потекли прямо по участкам, смывая все на своем пути.

Ливни начали нещадно заливать Надеждинский район Приморья. На приусадебных участках — настоящие болота. Между огромными лужами текут речушки и ручьи из дождевой воды.

По словам жителей поселка, дождь уже посмывал цветы. Теперь люди начали не на шутку переживать за свой урожай.

Видео: vostokmedia.com.

Немного южнее из-за грозы уже выбило пробки в садоводческих товариществах. Многие жители на несколько минут остались без электричества, позже свет включился сам.

Продолжаться дожди и ливни будут как минимум несколько часов. Приморцам важно быть крайне осторожными.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что проливные дожди уже начались в Приморском крае.

Жуткие ливни уже начались в Приморье — видео
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