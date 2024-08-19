Жуткий ливень начался в Надеждинском районе — видео

Posted 19 августа, 07:37
Published 19 августа, 07:37
Modified 19 августа, 07:39
Updated 19 августа, 07:39
Ливни начали нещадно заливать Надеждинский район Приморья. На приусадебных участках — настоящие болота. Между огромными лужами текут речушки и ручьи из дождевой воды.
По словам жителей поселка, дождь уже посмывал цветы. Теперь люди начали не на шутку переживать за свой урожай.
Немного южнее из-за грозы уже выбило пробки в садоводческих товариществах. Многие жители на несколько минут остались без электричества, позже свет включился сам.
Продолжаться дожди и ливни будут как минимум несколько часов. Приморцам важно быть крайне осторожными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что проливные дожди уже начались в Приморском крае.