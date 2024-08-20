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Posted 20 августа, 10:20

Published 20 августа, 10:20

Modified 20 августа, 10:20

Updated 20 августа, 10:20

16 тысяч заявлений приняли колледжи Приморья — какой ТОП направлений у молодежи?

16 тысяч заявлений приняли колледжи Приморья — какой ТОП направлений у молодежи?

20 августа 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
На сегодняшний день в колледжи Приморского края поступило 16 тысяч заявлений от абитуриентов, из которых 6 тысяч — на программы федерального проекта «Профессионалитет». Конкурс на бюджетные места составляет почти два человека на место.

Согласно информации от регионального министерства профобразования и занятости населения, в этом учебном году в колледжах Приморья подготовлено 9 тысяч бюджетных мест.

Наиболее востребованными специальностями среди абитуриентов стали «Архитектура», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Технология машиностроения», «Землеустройство», а также профессии в области транспорта, туризма и индустрии красоты.

Более одной трети всех поданных заявлений относится к образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет», который охватывает сферы медицины, туризма, педагогики, судостроения и других. Набор на обучение организован в трех образовательных и шести образовательно-производственных кластерах, расположенных в Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Арсеньеве и селе Спасском. Партнерами этих учреждений стали около 100 предприятий и организаций.

Заместитель министра профобразования Приморья Лариса Хасбутдинова отметила важность программ среднего профессионального образования, которые могут конкурировать с бакалавриатом. Студенты колледжей не только получают теоретические знания, но и развивают практические навыки, что делает их особенно ценными на рынке труда.

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