16 тысяч заявлений приняли колледжи Приморья — какой ТОП направлений у молодежи?

Более одной трети всех поданных заявлений относится к образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет», который охватывает сферы медицины, туризма, педагогики, судостроения и других. Набор на обучение организован в трех образовательных и шести образовательно-производственных кластерах, расположенных в Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Арсеньеве и селе Спасском. Партнерами этих учреждений стали около 100 предприятий и организаций.