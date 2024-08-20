16 тысяч заявлений приняли колледжи Приморья — какой ТОП направлений у молодежи?

Posted 20 августа, 10:20
Published 20 августа, 10:20
Modified 20 августа, 10:20
Updated 20 августа, 10:20
Согласно информации от регионального министерства профобразования и занятости населения, в этом учебном году в колледжах Приморья подготовлено 9 тысяч бюджетных мест.
Наиболее востребованными специальностями среди абитуриентов стали «Архитектура», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Технология машиностроения», «Землеустройство», а также профессии в области транспорта, туризма и индустрии красоты.
Более одной трети всех поданных заявлений относится к образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет», который охватывает сферы медицины, туризма, педагогики, судостроения и других. Набор на обучение организован в трех образовательных и шести образовательно-производственных кластерах, расположенных в Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Арсеньеве и селе Спасском. Партнерами этих учреждений стали около 100 предприятий и организаций.
Заместитель министра профобразования Приморья Лариса Хасбутдинова отметила важность программ среднего профессионального образования, которые могут конкурировать с бакалавриатом. Студенты колледжей не только получают теоретические знания, но и развивают практические навыки, что делает их особенно ценными на рынке труда.