«Бурные последствия»: посетители элитного приморского ресторана слегли с отравлением?

Posted 20 августа, 09:35
Published 20 августа, 09:35
Modified 20 августа, 09:37
Updated 20 августа, 09:37
Приморские журналисты подтвердили информацию в пресс-службе ресторана. Предварительно известно, что инцидент произошел в начале августа. По сообщениям СМИ, жертвами отравления стали примерно десять человек.
Приморский Роспотребнадзор отказался от комментариев и попросил журналистов издания прислать им на почту официальный запрос. Журналисты отправили запрос, но на момент публикации статьи ответ из ведомства редакция так и не получила.
Определенно можно сказать, что массовое отравление — это серьезный репутационный удар и работать с ним руководству заведения нужно начинать уже сейчас. До завершения туристического сезона рукой подать и если ситуацию не переломить, то столики в элитном ресторане, по нашему мнению, рискуют оказаться пустыми.
Отрицательный тренд
Стоит отметить, что этим летом отравления как готовой едой, так и в заведениях быстрого питания стали серьезной проблемой, на которую обратили внимание власти федерального уровня. После июньской вспышки ботулизма, жертвами которого стали более 400 россиян, Минпромторг предложил маркировать консервы, чтобы иметь возможность отслеживать партии и оперативно выводить их из оборота.
Примерно в тоже время в республике Тыва после пищевого отравления детей в оздоровительном лагере возбудили уголовное дело. Более тридцати детей с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы, еще троим было назначено амбулаторное лечение. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
В конце июня новости об отравлении начали поступать из Курска — 13 посетителей местного суши Sushi King отравились местными деликатесами. Проверка показала, что курица, которую использовали повара была не сертифицирована. После тывинского лагеря и курского суши бара новости с отравлениями постепенно сошли на нет, пока в августе не произошёл вышеописанный случай, жертвами которого стали посетители фешенебельного приморского ресторана.
Бурный до ресторана или после
К слову, «Бурный» — не единственное место в России, где за последние дни произошло массовое отравление. В Туле в тоже время несколько посетителей заведения «Кофе Культ» попали в больницу города с отравлением, а Роспотребнадзор нашел нарушения обязательных требований к условиям готовки, санитарной обработке инвентаря, ведению технических документов и производственному контролю за безопасностью продукции. Работа заведения была остановлена, а материалы о временном запрете деятельности направлены в суд.
Но Бурный — это не какое-то «обычное» тульское кафе, а элитный ресторан, причем очень высокого класса. И массовое отравление, которое приостановило деятельность тульского кафе, в приморском ресторане для первых лиц вполне могло стать своебразным «крестиком». Ну или «галочкой». Вопреки различным домыслам о закрытии ресторана, он продолжает работать и принимать гостей. Эту информацию подтвердил журналистам издания администратор ресторана.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» указывало, кто является владельцем элитного заведения. По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «Ресторан „Бурный“ — это сменившее адрес и название известное приморцам ООО „Ресторан „Миллионка“. По тем же данным, с 2022 единственным его владельцем числится гражданин Вадим Губкин.
Помимо упомянутого бизнеса, товарищ Губкин является 100% совладельцем длинного списка «ООО». Есть среди них и ресторанные: «Розничная сеть», «Ресторация», и «Ресторан Амур» в Хабаровске. Бизнесмен имеет крупные доли в уставном капитале и также руководит большим числом крупных предприятий в Хабаровском крае. Так, по данным системы СПАРК-Интерфакс, Губкин является гендиректором ЗАО «АС „Прибрежная“, которая специализируется на добыче руд и драгметаллов и за прошлый год „собрала“ выручку в более чем 500 миллионов рублей. Открылся ресторан относительно недавно — 21–22 июня.