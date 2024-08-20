«Бурные последствия»: посетители элитного приморского ресторана слегли с отравлением?

Помимо упомянутого бизнеса, товарищ Губкин является 100% совладельцем длинного списка «ООО». Есть среди них и ресторанные: «Розничная сеть», «Ресторация», и «Ресторан Амур» в Хабаровске. Бизнесмен имеет крупные доли в уставном капитале и также руководит большим числом крупных предприятий в Хабаровском крае. Так, по данным системы СПАРК-Интерфакс, Губкин является гендиректором ЗАО «АС „Прибрежная“, которая специализируется на добыче руд и драгметаллов и за прошлый год „собрала“ выручку в более чем 500 миллионов рублей. Открылся ресторан относительно недавно — 21–22 июня.