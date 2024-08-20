Девушки во Владивостоке изобрели необычный вариант платья «под погоду»

Posted 20 августа, 08:11
Published 20 августа, 08:11
Modified 20 августа, 08:13
Updated 20 августа, 08:13
К аномальному дождю во Владивостоке начали адаптироваться не только спортсмены, но и модницы. Новый вариант платья «под погоду» изобрели и протестировали в центре города.
Девушка примерила на себя непромокаемое летнее платье. Видео с дефиле по одной из улиц города попало в сеть. Пользователи находчивость оценили — получилось элегантнее, чем дождевик, но практичнее, чем одежка из хлопка или ситца.