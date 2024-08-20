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Posted 20 августа, 08:11

Published 20 августа, 08:11

Modified 20 августа, 08:13

Updated 20 августа, 08:13

Девушки во Владивостоке изобрели необычный вариант платья «под погоду»

Девушки во Владивостоке изобрели необычный вариант платья «под погоду»

20 августа 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Необычный вариант платья «под погоду» придумали девушки во время ливня во Владивостоке. Новинка пришлась по душе местным жителям: с таким платьицем и дождевик не нужен.

К аномальному дождю во Владивостоке начали адаптироваться не только спортсмены, но и модницы. Новый вариант платья «под погоду» изобрели и протестировали в центре города.

Девушка примерила на себя непромокаемое летнее платье. Видео с дефиле по одной из улиц города попало в сеть. Пользователи находчивость оценили — получилось элегантнее, чем дождевик, но практичнее, чем одежка из хлопка или ситца.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока появилось необычное «такси».

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