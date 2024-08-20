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Posted 20 августа, 05:20

Published 20 августа, 05:20

Modified 20 августа, 05:22

Updated 20 августа, 05:22

Дороги в центральном Приморье выдержали проверку непогодой

Дороги в центральном Приморье выдержали проверку непогодой

20 августа 2024, 05:20
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Дороги
Дожди не повредили дороги в центральной части Приморья. Трасса выдержала непогоду без единого повреждения.

Дороги в Анучинском районе выдержали страшный ливень. Трасса уцелела, проехать можно везде, несмотря на то, что дожди пришли туда даже раньше, чем на юг края.

Видео: vostokmedia.com.

Асфальт целый, местами есть лужи. Специалисты Минтранса предупреждали, что на некоторых дорогах в окрестностях Анучино могут быть проблемные участки, но практически везде проехать можно свободно.

Видео: vostokmedia.com.

Заторов и переливов, по словам очевидцев, нет, и это радует.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке устраняют последствия непогоды.

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