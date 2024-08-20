Дороги в центральном Приморье выдержали проверку непогодой

Posted 20 августа, 05:20
Published 20 августа, 05:20
Modified 20 августа, 05:22
Updated 20 августа, 05:22
Дороги в Анучинском районе выдержали страшный ливень. Трасса уцелела, проехать можно везде, несмотря на то, что дожди пришли туда даже раньше, чем на юг края.
Асфальт целый, местами есть лужи. Специалисты Минтранса предупреждали, что на некоторых дорогах в окрестностях Анучино могут быть проблемные участки, но практически везде проехать можно свободно.
Заторов и переливов, по словам очевидцев, нет, и это радует.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как во Владивостоке устраняют последствия непогоды.