Химик разрушил миф жителей Приморья: добавлять мёд в чай можно

Posted 20 августа, 07:43
Published 20 августа, 07:43
Modified 20 августа, 07:45
Updated 20 августа, 07:45
О пользе и вреде меда рассуждают уже много лет. Недавно появилось мнение, что при нагревании мед теряет пользу и становится даже опасным. При нагревании до определённой температуры углеводы меда превращаются в вещество с занятным названием — оксиметилфурфурол. Из-за таких страшных слов многие перестали пить чай с мёдом — вдруг это вредно.
Выяснилось, что температура даже кипящего чая недостаточно высока для того, чтобы углеводы превратились в якобы опасное вещество.
Возникает вопрос: что можно сказать насчет медовика? Его запекают при куда больших температурах. Правда ли, что это «сладкий яд»?
В медовом торте углеводы тоже могут обратиться в оксиметилфурфурол, но все еще остаются безвредными. На самом деле, прямой вред вещества для человека не доказан, в списке канцерогенов оксиметилфурфурол тоже не замечен, рассказала химик Александра Франц. Также важно отметить, что «обращение» происходит только при температуре выше 120 °С.
«Справедливости ради надо сказать, что не только медовый сахар так умеет, хлеб, сухофрукты так тоже могут», - отметила специалистка.
Интересно, что при этом о вреде компота из сухофруктов пока еще никто не говорил. Хлеб — другая история, его, как и мед, то хвалят, то хают.
И самое главное — вещество, которым в сети пугают людей, полностью выводится из организма в считанные часы:
«Последнее, что я скажу, 80-100% выводится в первые 24 часа из организма», — сообщает химик.
Получается, что «сладкий яд», которым так долго всех пугали, это всего лишь страшилка из интернета. Пить чай с медом, может быть, и не так полезно, как нам говорили бабушки в далеком детстве, но и не вредно, как могли рассказать новомодные коучи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как проверить мед на подлинность — часто за дар природы выдают труд химиков, или попросту подделку.