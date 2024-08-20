Из-за сложности Elden Ring американец подал в суд на ее создателей

Дискуссии о необходимости введения более простых режимов в соулслайки продолжаются давно. Некоторые утверждают, что не все могут физически пройти игру, и предлагают ввести более легкий режим. Однако есть и те, кто выступает против, считая, что уменьшение сложности лишает игру привлекательности, так как они потратили много времени на изучение игровых техник боев против боссов. Но никто не будет запрещать игрокам не выбирать низкий уровень сложности, если такой добавят в Elden Ring.