Из-за сложности Elden Ring американец подал в суд на ее создателей

Posted 20 августа, 10:28
Published 20 августа, 10:28
Modified 20 августа, 10:28
Updated 20 августа, 10:28
Мужчина считает, что обычные геймеры могут пройти лишь половину игры, сообщает newkhakasiya.online. По его мнению, это несправедливо, так как все игроки оплачивают полную стоимость игры при ее покупке. Неясно, каким образом он определил уровень навыков среднестатистического игрока. Скорее всего, основанием послужил его собственный опыт.
Судебное разбирательство назначено на 25 августа. Тем не менее шансы истца на успех в этом деле крайне малы, поскольку игра действительно сложная, но не непроходимая. Обычно в подобных случаях рекомендуют просто не приобретать те игры, которые не подходят. Разработчики изначально подчеркивали высокую сложность Elden Ring, что и является одной из ее особенностей.
Дискуссии о необходимости введения более простых режимов в соулслайки продолжаются давно. Некоторые утверждают, что не все могут физически пройти игру, и предлагают ввести более легкий режим. Однако есть и те, кто выступает против, считая, что уменьшение сложности лишает игру привлекательности, так как они потратили много времени на изучение игровых техник боев против боссов. Но никто не будет запрещать игрокам не выбирать низкий уровень сложности, если такой добавят в Elden Ring.