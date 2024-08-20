Камни метут с проезжей части: последствия непогоды устраняют во Владивостоке — видео

Сразу, как пришла непогода, коммунальные службы начали работу. Ликвидацией последствий сильнейшего ливня занимаются с минувшей ночи. Специалисты откачивали воду из подвалов домов и с автомобильных дорог, утром, когда вода спала, начали убирать намывы грунта с проезжей части и тротуаров.