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Posted 20 августа, 02:14

Published 20 августа, 02:14

Modified 20 августа, 02:16

Updated 20 августа, 02:16

Последствия сильной непогоды ликвидируют во Владивостоке

Камни метут с проезжей части: последствия непогоды устраняют во Владивостоке — видео

20 августа 2024, 02:14
Фото: vostokmedia.com

Последствия сильной непогоды ликвидируют во Владивостоке

Сюжет
Ливень
Во Владивостоке продолжают ликвидировать последствия сильнейшего ливня. С дорог выметают камни, которые намыло минувшей ночью. На улицах работают десятки единиц техники.

Сразу, как пришла непогода, коммунальные службы начали работу. Ликвидацией последствий сильнейшего ливня занимаются с минувшей ночи. Специалисты откачивали воду из подвалов домов и с автомобильных дорог, утром, когда вода спала, начали убирать намывы грунта с проезжей части и тротуаров.

Технику и рабочих заметили с утра на главных улицах города. На Светланской дорогу расчищали сразу несколько тракторов. Намытые за ночь грунт и камни активно убирают.

Видео: vostokmedia.com.

Специалисты администрации Владивостока сообщили, что оперативные бригады расчищают ливневые канализации и продолжают откачивать воду из подвалов соцучреждений города.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на улицах в низинах во Владивостоке стояла вода.

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