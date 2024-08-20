Камни метут с проезжей части: последствия непогоды устраняют во Владивостоке — видео

Posted 20 августа, 02:14
Published 20 августа, 02:14
Modified 20 августа, 02:16
Updated 20 августа, 02:16
Сразу, как пришла непогода, коммунальные службы начали работу. Ликвидацией последствий сильнейшего ливня занимаются с минувшей ночи. Специалисты откачивали воду из подвалов домов и с автомобильных дорог, утром, когда вода спала, начали убирать намывы грунта с проезжей части и тротуаров.
Технику и рабочих заметили с утра на главных улицах города. На Светланской дорогу расчищали сразу несколько тракторов. Намытые за ночь грунт и камни активно убирают.
Специалисты администрации Владивостока сообщили, что оперативные бригады расчищают ливневые канализации и продолжают откачивать воду из подвалов соцучреждений города.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на улицах в низинах во Владивостоке стояла вода.