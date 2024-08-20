Кардиолог Фомичева рассказала о нефармацевтических методах снижения холестерина

Posted 20 августа, 15:04
Published 20 августа, 15:04
Modified 27 августа, 10:07
Updated 27 августа, 10:07
Врач подчеркнула важность контроля за уровнем холестерина и его поддержания в норме путем правильного питания, физических нагрузок и, при необходимости, применения лекарств, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она пояснила, что существует специальное лечение для снижения содержания жиров в крови, то есть применение препаратов, особенно статинов. Однако решение о назначении должен принимать только специалист с учетом уровня жиров в крови, наличия атеросклероза и оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению доктора, существуют и другие способы снижения уровня холестерина без применения лекарств. Это уменьшение веса, увеличение ежедневной физической активности, урезание потребления спиртных напитков. В оптимальном случае полезно ограничить употребление легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров, а также добавить больше овощей в рацион.
Она также отметила, что пользу приносит употребление оливкового масла и жирной рыбы дважды в неделю, так как они содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые понижают уровень холестерина и уменьшают вероятность инфарктов и инсультов.