Кардиолог Фомичева рассказала о нефармацевтических методах снижения холестерина

Она пояснила, что существует специальное лечение для снижения содержания жиров в крови, то есть применение препаратов, особенно статинов. Однако решение о назначении должен принимать только специалист с учетом уровня жиров в крови, наличия атеросклероза и оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.