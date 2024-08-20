Картина дня в Приморье: новый тайфун, город против ливня и спасение котенка

Posted 20 августа, 11:01
Published 20 августа, 11:01
Modified 20 августа, 11:01
Updated 20 августа, 11:01
Новый тайфун
Траектория тропического шторма претерпела изменения, однако жителям Приморского края нужно быть готовыми к опасной непогоде.
Город против непогоды
Городские власти сумели справиться со сложной обстановкой во Владивостоке. За сутки в городе выпала месячная норма осадков, но коммунальные службы справились со всеми напастями.
Спасение котенка
Маленький котенок жалобно пищал и звал на помощь. Он оказался на затопленном участке в пригороде Владивостока. К счастью, мольбы малыша о помощи вовремя услышали.