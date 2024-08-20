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Posted 20 августа, 11:01

Published 20 августа, 11:01

Modified 20 августа, 11:01

Updated 20 августа, 11:01

Картина дня в Приморье: новый тайфун, город против ливня и спасение котенка

Картина дня в Приморье: новый тайфун, город против ливня и спасение котенка

20 августа 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа».

Новый тайфун

Траектория тропического шторма претерпела изменения, однако жителям Приморского края нужно быть готовыми к опасной непогоде.

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Город против непогоды

Городские власти сумели справиться со сложной обстановкой во Владивостоке. За сутки в городе выпала месячная норма осадков, но коммунальные службы справились со всеми напастями.

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Спасение котенка

Маленький котенок жалобно пищал и звал на помощь. Он оказался на затопленном участке в пригороде Владивостока. К счастью, мольбы малыша о помощи вовремя услышали.

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