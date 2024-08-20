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Posted 20 августа, 01:59

Published 20 августа, 01:59

Modified 20 августа, 02:01

Updated 20 августа, 02:01

Когда стабилизируется погодная обстановка в Приморье?

Когда мощный циклон покинет Приморский край? — ответ синоптиков

20 августа 2024, 01:59
Фото: pxhere.com

Когда стабилизируется погодная обстановка в Приморье?

Сюжет
Ливни
Интенсивные дожди ударили по Приморскому краю. Однако совсем скоро ливни отступят от региона.

Мощный циклон обрушился на Приморский край минувшим вечером. Ранее синоптики предупреждали об экстремальных осадках жителей региона.

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Однако, по данным «Примгидромета», дожди возьмут тайм-аут в ближайшее время.

Завтра, 21 августа, гребень антициклона прогонит ливни. Максимальный температурный фон составит 23 — 30 °C. Во Владивостоке дождь прекратится уже сегодня. А в среду ожидается облачная погода, воздух прогреется до 21 — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморский край надвигается тайфун и циклон. Однако антициклон может помешать синоптической опасности.

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