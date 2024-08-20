Когда мощный циклон покинет Приморский край? — ответ синоптиков

Posted 20 августа, 01:59
Published 20 августа, 01:59
Modified 20 августа, 02:01
Updated 20 августа, 02:01
Мощный циклон обрушился на Приморский край минувшим вечером. Ранее синоптики предупреждали об экстремальных осадках жителей региона.
Однако, по данным «Примгидромета», дожди возьмут тайм-аут в ближайшее время.
Завтра, 21 августа, гребень антициклона прогонит ливни. Максимальный температурный фон составит 23 — 30 °C. Во Владивостоке дождь прекратится уже сегодня. А в среду ожидается облачная погода, воздух прогреется до 21 — 25 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморский край надвигается тайфун и циклон. Однако антициклон может помешать синоптической опасности.