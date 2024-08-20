Курс на Восток и K-pop: почему студенты выбирают Владивосток? — какой ТОП направлений

Современные абитуриенты осознают значимость связей с азиатскими странами и Востоком в целом. Как отметил наш президент, «разворот на Восток» — это не просто слоган, а настоящее видение будущего, с которым нужно работать уже сегодня. Владивосток, находясь в непосредственной близости к Азиатско-Тихоокеанскому региону, становится естественным выбором для тех, кто хочет погрузиться в культуру и языки этой части мира. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), например, предлагает множество программ, связанное с изучением стран Азии, включая языковую подготовку и межкультурную коммуникацию. Молодежь осознанно выбирает эту незаменимую возможность.