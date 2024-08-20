Курс на Восток и K-pop: почему студенты выбирают Владивосток? — какой ТОП направлений

Posted 20 августа, 02:02
Published 20 августа, 02:02
Modified 20 августа, 08:56
Updated 20 августа, 08:56
В этом году Владивосток стал настоящим магнитом для абитуриентов. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Владивостокский государственный университет (ВВГУ) зафиксировали рекордное количество заявлений, что подтверждает растущий интерес молодежи к обучению на Дальнем Востоке.
По информации пресс-службы ДВФУ, приемная кампания этого года побила все предыдущие рекорды. ВУЗ привлек более 68 тысяч абитуриентов, а число поданных заявлений превысило 15 тысяч только на утро дня завершения приема. Наибольшую популярность у будущих студентов стали пользоваться направления Восточного института, такие как «Лингвистика» и «Международные отношения», на которые поступило более 1300 заявлений
«В этом году мы уверенно растем. Цифры уже на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отметила Ольга Князева, руководитель департамента по работе с абитуриентами ДВФУ, в интервью с РБК.
Цифровизация также сыграла важную роль в росте числа желающих учиться в ДВФУ. В этом году университет отказался от дистанционной подачи документов через личный кабинет и стал принимать заявки только через Госуслуги. Это упрощение процесса позволило студентам издалека — даже из самых удаленных регионов, таких как Калининград и Белгород — легко подавать заявления, что отразилось на общем числе абитуриентов.
«70% желающих поступить к нам — это студенты из других регионов, а 30% составляют выпускники Приморского края», — добавила Князева.
Не отстает от своих коллег и Владивостокский государственный университет (ВВГУ). В этом году он получил более 25 тысяч заявлений от почти 8 тысяч абитуриентов, и среди них также выделяются области, связанные с информационными технологиями и инженерией.
Наиболее высокие показатели показал Институт информационных технологий и анализа данных, который принял 1447 заявлений при наличии всего 197 бюджетных мест. Инженерная школа ВВГУ расширила свои программы, добавив новые направления, такие как программирование и бизнес-аналитика.
«Стать инженером будущего захотели более 1000 абитуриентов», — сообщили в университете.
Одна из главных причин, по которой иностранные абитуриенты выбирают ДВФУ, — это медицинские программы. Наблюдается высокая заинтересованность студентов из стран, таких как Индия и другие восточные страны, в получении медицинского образования. В университете активно проходят встречи с представителями медицины, в частности с министром здравоохранения Приморского края. Студенты задают актуальные вопросы о трудоустройстве и возможностях профессионального роста, что подчеркивает стремление получить практический опыт уже во время обучения. Например, многие из них интересуются возможностью работы волонтерами в удаленных районах края, что открывает дополнительные дверцы в будущее.
В последние годы наблюдается интересная тенденция: молодежь из Центральной России все чаще выбирает образование на Дальнем Востоке, в частности во Владивостоке. Но что же движет этими абитуриентами? Почему они стремятся учиться и жить в кампусе у моря?
Современные абитуриенты осознают значимость связей с азиатскими странами и Востоком в целом. Как отметил наш президент, «разворот на Восток» — это не просто слоган, а настоящее видение будущего, с которым нужно работать уже сегодня. Владивосток, находясь в непосредственной близости к Азиатско-Тихоокеанскому региону, становится естественным выбором для тех, кто хочет погрузиться в культуру и языки этой части мира. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), например, предлагает множество программ, связанное с изучением стран Азии, включая языковую подготовку и межкультурную коммуникацию. Молодежь осознанно выбирает эту незаменимую возможность.
Как показывает практика, нередко абитуриенты рассказывают о давнем увлечении языками. Они с раннего возраста проявляли интерес к китайскому или корейскому языку и культуре, что вдохновило их на выбор учебного заведения, где можно реализовать свою мечту.
Не стоит забывать и о влиянии поп-культуры. Подъем K-pop и других азиатских трендов оказывает безусловное воздействие на молодежь. Эти направления способствуют формированию интереса к культуре стран Востока. Многие абитуриенты стремятся не просто вспоминать о своих любимых исполнителях и сериалах, но и глубже погрузиться в изучение языка и культуры, что открывает новые горизонты для будущей карьеры.