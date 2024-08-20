Лодка из холодильника приплыла во двор: что происходило на Фадеева во Владивостоке

Жители пятиэтажек на Фадеева во Владивостоке пытались сохранять позитив

Сюжет Ливень

В низинах во Владивостоке вода от ливней скапливалась слишком быстро. На Луговой и в некоторых других местах ее постоянно откачивали, но новый поток приходил слишком быстро. Вдруг он принес здоровенный холодильник.