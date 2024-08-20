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Posted 20 августа, 03:13

Published 20 августа, 03:13

Modified 20 августа, 03:15

Updated 20 августа, 03:15

Жители пятиэтажек на Фадеева во Владивостоке пытались сохранять позитив

Лодка из холодильника приплыла во двор: что происходило на Фадеева во Владивостоке

20 августа 2024, 03:13
Фото: 1MI

Жители пятиэтажек на Фадеева во Владивостоке пытались сохранять позитив

Сюжет
Ливень
В низинах во Владивостоке вода от ливней скапливалась слишком быстро. На Луговой и в некоторых других местах ее постоянно откачивали, но новый поток приходил слишком быстро. Вдруг он принес здоровенный холодильник.

На Фадеева во Владивостоке потоком воды смыло холодильник. Видео с ним попало в сеть. Горожане шутили, что его можно было бы превратить в плавсредство.

Ликвидировать последствия ливня в этом районе будет очень сложно. На дороги минувшей ночью намыло груды камней.

Видео: svodka25.

С утра на улицах работают бригады коммунальщиков и десятки единиц техники.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке продолжают устранять последствия жуткой непогоды.

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