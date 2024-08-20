Лодка из холодильника приплыла во двор: что происходило на Фадеева во Владивостоке

Posted 20 августа, 03:13
Published 20 августа, 03:13
Modified 20 августа, 03:15
Updated 20 августа, 03:15
На Фадеева во Владивостоке потоком воды смыло холодильник. Видео с ним попало в сеть. Горожане шутили, что его можно было бы превратить в плавсредство.
Ликвидировать последствия ливня в этом районе будет очень сложно. На дороги минувшей ночью намыло груды камней.
С утра на улицах работают бригады коммунальщиков и десятки единиц техники.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке продолжают устранять последствия жуткой непогоды.