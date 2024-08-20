Маленького котенка чудом спасли с затопленного участка в Приморье

Posted 20 августа, 06:13
Published 20 августа, 06:13
Modified 20 августа, 06:15
Updated 20 августа, 06:15
Маленький котенок, на вид двух месяцев от роду, оказался один на затопленном участке в окрестностях Владивостока. К счастью, его писк услышали прохожие.
Малыша вытащили из воды и в первую очередь осмотрели. Котенок не пострадал, но был голоден и очень напуган. Ему достали все самое необходимое — подстилку, миску и корм. После этого пришлось решать, куда пристроить малыша. У себя оставить его не получилось, родственники забрать не смогли.
Сам момент спасения на камеру не сняли — было не до этого. А вот «завтрак» котика решили снять на память.
На первое время котенку соорудили домик на возвышенности, ему продолжают искать новых хозяев. Историей спасения усатого и хвостатого малыша поделилась семья из Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке во время ливня сап превратился в такси для именинницы.