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Posted 20 августа, 06:13

Published 20 августа, 06:13

Modified 20 августа, 06:15

Updated 20 августа, 06:15

Маленького котенка чудом спасли с затопленного участка в Приморье

Маленького котенка чудом спасли с затопленного участка в Приморье

20 августа 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Животные
Маленький котенок жалобно пищал и звал на помощь. Он оказался на затопленном участке в пригороде Владивостока. К счастью, мольбы малыша о помощи вовремя услышали.

Маленький котенок, на вид двух месяцев от роду, оказался один на затопленном участке в окрестностях Владивостока. К счастью, его писк услышали прохожие.

Малыша вытащили из воды и в первую очередь осмотрели. Котенок не пострадал, но был голоден и очень напуган. Ему достали все самое необходимое — подстилку, миску и корм. После этого пришлось решать, куда пристроить малыша. У себя оставить его не получилось, родственники забрать не смогли.

Сам момент спасения на камеру не сняли — было не до этого. А вот «завтрак» котика решили снять на память.

Видео: vostokmedia.com.

На первое время котенку соорудили домик на возвышенности, ему продолжают искать новых хозяев. Историей спасения усатого и хвостатого малыша поделилась семья из Владивостока.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке во время ливня сап превратился в такси для именинницы.

Сап-борд превратился в такси для именинницы во Владивостоке — видео
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