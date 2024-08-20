Маленького котенка чудом спасли с затопленного участка в Приморье

Малыша вытащили из воды и в первую очередь осмотрели. Котенок не пострадал, но был голоден и очень напуган. Ему достали все самое необходимое — подстилку, миску и корм. После этого пришлось решать, куда пристроить малыша. У себя оставить его не получилось, родственники забрать не смогли.