Место особого смысла: памятник медикам Приморья открыли во Владивостоке

Posted 20 августа, 09:55
Published 20 августа, 09:55
Modified 31 августа, 14:52
Updated 31 августа, 14:52
— Символ здоровья, жизни и любви отныне станет ещё и знаком глубокого уважения и признательности каждого из нас врачам — людям, которые стоят на страже нашего здоровья, — сказала на открытии памятника инициатор его появления и установки, председатель совета почётных граждан Приморского края и совета почётных граждан Владивостока Светлана Морозова. — Я преклоняюсь перед людьми в белых халатах и невероятно счастлива, что теперь в Приморье есть памятник их труду, их верности долгу, их гуманной профессии. Огромное спасибо губернатору Приморья Олегу Кожемяко и главе администрации Владивостока Константину Шестакову за их содействие!
Напомним, идею установки памятника медработникам Приморского края Светлана Морозова выразила ещё во время пандемии, когда врачи в буквальном смысле находились на передней линии сражения с коварным вирусом и защищали нас от беды. В те же дни Светлана Сергеевна основала попечительский совет в помощь семьям, в которых погибли от ковида женщины-медработники. В монументе, что установлен в сквере рядом с общежитиями ТГМУ (на проспекте «Красного знамени», 39), есть и частичка благодарной памяти об их подвиге. Важно отметить, что Светлана Морозова лично нашла средства на создание и установку памятника.
Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов, заместитель главы администрации Владивостока Евгений Бавин, глава Приморского отделения «Сильной России» Алексей Свиридов, ректор ТГМУ Валентин Шуматов, выступая на церемонии открытия монумента, подчёркивали высокий смысл, вложенный в памятник, важность его появления во Владивостоке.
— Это будет особое место в городе, — сказала Светлана Морозова. — Каждый, проходя мимо, сможет мысленно поблагодарить врачей, ведь все мы — когда это было необходимо — звали их на помощь и всегда её получали.
Ректор ТГМУ Валентин Шуматов отметил, что вуз намерен уже в 2025 году полностью благоустроить сквер, где установлен памятник медработникам Приморья, и преобразить эту территорию. Здесь станут вручать дипломы лучшим выпускникам ТГМУ, будут проходить различные мероприятия.