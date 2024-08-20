Место особого смысла: памятник медикам Приморья открыли во Владивостоке

Напомним, идею установки памятника медработникам Приморского края Светлана Морозова выразила ещё во время пандемии, когда врачи в буквальном смысле находились на передней линии сражения с коварным вирусом и защищали нас от беды. В те же дни Светлана Сергеевна основала попечительский совет в помощь семьям, в которых погибли от ковида женщины-медработники. В монументе, что установлен в сквере рядом с общежитиями ТГМУ (на проспекте «Красного знамени», 39), есть и частичка благодарной памяти об их подвиге. Важно отметить, что Светлана Морозова лично нашла средства на создание и установку памятника.