Минута тишины в память трагедии Беслана прозвучит во Владивостоке

Напомним, 20 лет, 1 сентября 2004 года банда террористов захватила школу в Беслане. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 — дети. Это был один из самых чёрных дней в истории России XXI века, забывать который мы не вправе.