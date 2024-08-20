Минута тишины в память трагедии Беслана прозвучит во Владивостоке

Posted 20 августа, 10:23
Published 20 августа, 10:23
Modified 31 августа, 14:52
Updated 31 августа, 14:52
Выставка организована по инициативе администраций городов-побратимов — Владивостока и Владикавказа- и поддержана Президентским фондом культурных инициатив.
Напомним, 20 лет, 1 сентября 2004 года банда террористов захватила школу в Беслане. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 — дети. Это был один из самых чёрных дней в истории России XXI века, забывать который мы не вправе.
Организаторы проекта — Фонд поддержки культуры «Аланика» и Северо-Кавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина — составили экспозицию выставки из работ художников разных стран. Картины, видео, инсталляции, фотографии (в том числе документальные) — все они так или иначе осмысляют трагедию Беслана и возвышают память о ней.
Принимает выставку музей имени Арсеньева, а площадкой, разумеется, стал городской центр современного искусства «Артэтаж».
— Сопереживая жителям Беслана, авторы раскрывают непростую тему человеческой трагедии, сублимируют свои чувства в произведения искусства. Получился в итоге своеобразный гражданский акт, человеческое желание человека-художника разделить боль осетинского народа, — рассказали организаторы выставки. — Например, работа турецкой художницы Дилары Акай посвящена матерям Беслана и выражает уважение к их горю, стремление трансформировать эту боль в надежду на лучшее будущее.
Сопровождает экспозицию сюита In Memoriam, в основе которой музыка, написанная выпускниками композиторского факультета Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в 2014 году по дневниковым воспоминаниям детей-заложников.