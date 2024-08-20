На гидроцикле по улицам: альтернативу автомобилям нашли в Приморье — видео

Автомобили в низинах уходили под воду, людям воды оказывалось по пояс, а гидроциклу все нипочем. Аквабайк рассекал волны, которые поднялись в огромном озере на Олега Кошевого во Владивостоке.



Находчивого приморца сняли на видео и выложили в сеть. Многие пользователи похвалили смекалку, другие парня наоборот ругали — и сам испачкался, и на дорогу выхлоп из бака спустил.