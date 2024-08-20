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Posted 19 августа, 23:36

Published 19 августа, 23:36

Modified 20 августа, 01:39

Updated 20 августа, 01:39

Находчивые приморцы катаются на гидроцикле по улицам Владивостока

На гидроцикле по улицам: альтернативу автомобилям нашли в Приморье — видео

19 августа 2024, 23:36
Фото: Изображение Midjourney

Находчивые приморцы катаются на гидроцикле по улицам Владивостока

Сюжет
Погода
Вдоволь повеселиться удалось находчивому жителю Владивостока. Молодой человек погнал по затопленным улицам на гидроцикле. Оказалось, что это единственный подходящий транспорт — машины там тонут.

Автомобили в низинах уходили под воду, людям воды оказывалось по пояс, а гидроциклу все нипочем. Аквабайк рассекал волны, которые поднялись в огромном озере на Олега Кошевого во Владивостоке.

Находчивого приморца сняли на видео и выложили в сеть. Многие пользователи похвалили смекалку, другие парня наоборот ругали — и сам испачкался, и на дорогу выхлоп из бака спустил.

Видео: nhk_love.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном подтоплении во Владивостоке, в городе осадков выпало по щиколотку, некоторые районы оказались затопленными.

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