На гидроцикле по улицам: альтернативу автомобилям нашли в Приморье — видео

Posted 19 августа, 23:36
Published 19 августа, 23:36
Modified 20 августа, 01:39
Updated 20 августа, 01:39
Автомобили в низинах уходили под воду, людям воды оказывалось по пояс, а гидроциклу все нипочем. Аквабайк рассекал волны, которые поднялись в огромном озере на Олега Кошевого во Владивостоке.
Находчивого приморца сняли на видео и выложили в сеть. Многие пользователи похвалили смекалку, другие парня наоборот ругали — и сам испачкался, и на дорогу выхлоп из бака спустил.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном подтоплении во Владивостоке, в городе осадков выпало по щиколотку, некоторые районы оказались затопленными.