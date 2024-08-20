Новые ливневки с гарантией появятся во Владивостоке

Posted 20 августа, 06:01
Published 20 августа, 06:01
Modified 20 августа, 06:03
Updated 20 августа, 06:03
Администрация Владивостока объявила о планах по проведению масштабного ремонта дорог в Первореченском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году. Основное внимание будет уделено двум ключевым улицам — Жигура и Стрелочной.
Заместитель главы города и начальник управления дорог Дмитрий Долгий подчеркнул важность выбранных участков: «В национальный проект мы включаем самые важные и значимые участки, где требуется проведения широкого комплекса работ».
Он также отметил, что в этом году администрация придерживается стратегии объединения нескольких рядом расположенных улиц для более эффективного ремонта.
Проект предусматривает комплексный подход к обновлению городской инфраструктуры. Планируется не только ремонт дорожного полотна, но и обновление тротуаров, остановок общественного транспорта, сетей инженерных коммуникаций, лестничных маршей и других элементов улично-дорожной сети. В частности, будут отремонтированы и построены новые сети ливневой канализации, уложены два слоя асфальта на проезжей части, благоустроены существующие и созданы новые тротуары, приведены в порядок лестницы и подпорные стены, а также установлены девять новых остановочных павильонов.
Ремонтные работы охватят основную дорогу по улице Жигура протяженностью 1 435 метров и участок Стрелочной от Жигура до Деревенской длиной 810 метров. Работы планируется проводить с 15 апреля до 15 сентября 2025 года. Администрация Владивостока уже запустила процедуру поиска подрядной организации для выполнения этих масштабных работ.
Важно отметить, что на все выполненные работы будет предоставлена пятилетняя гарантия. Это обеспечит долговечность и качество ремонта, что особенно важно для жителей Первореченского района.
Администрация Владивостока продолжает активно работать над улучшением городской инфраструктуры. Этот проект является частью более широкой стратегии по модернизации дорожной сети города, что в конечном итоге должно привести к повышению качества жизни горожан и улучшению транспортной доступности различных районов Владивостока.
Реализация проекта «Безопасные качественные дороги» в Первореченском районе станет значимым шагом в развитии городской инфраструктуры. Жители улиц Жигура и Стрелочной смогут оценить результаты работ уже осенью 2025 года. Администрация города уверена, что эти улучшения не только повысят комфорт передвижения по городу, но и внесут вклад в общее благоустройство Владивостока, делая его более привлекательным для жителей и гостей города.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке активно заменяют километры трубопроводов.