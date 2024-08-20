Новые ливневки с гарантией появятся во Владивостоке

Проект предусматривает комплексный подход к обновлению городской инфраструктуры. Планируется не только ремонт дорожного полотна, но и обновление тротуаров, остановок общественного транспорта, сетей инженерных коммуникаций, лестничных маршей и других элементов улично-дорожной сети. В частности, будут отремонтированы и построены новые сети ливневой канализации, уложены два слоя асфальта на проезжей части, благоустроены существующие и созданы новые тротуары, приведены в порядок лестницы и подпорные стены, а также установлены девять новых остановочных павильонов.