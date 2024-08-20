Одного раскромсало, второй в кювете: серьезное ДТП произошло в Приморье — видео

Posted 20 августа, 01:31
Published 20 августа, 01:31
Modified 20 августа, 01:33
Updated 20 августа, 01:33
Около Штыково, на трассе в сторону Шкотово, случилось дорожное происшествие, сообщают новые медиа. Один автомобиль слетел в канаву, второй расположился на обочине. Обстоятельства аварии неизвестны, также не сообщается о пострадавших.
Однако не исключено, что водители стали жертвами непогоды, которая господствует в регионе второй день.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Власти просят жителей региона соблюдать осторожность.