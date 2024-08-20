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Posted 20 августа, 01:31

Published 20 августа, 01:31

Modified 20 августа, 01:33

Updated 20 августа, 01:33

Два автомобиля не поделили дорогу на повороте в Приморском крае

Одного раскромсало, второй в кювете: серьезное ДТП произошло в Приморье — видео

20 августа 2024, 01:31
Фото: 1MI

Два автомобиля не поделили дорогу на повороте в Приморском крае

Сюжет
Непогода
Жуткая авария случилась в Шкотовском районе Приморья. Водители, вероятно, учинили жесткое столкновение, но не повлияли на дорожный трафик, — один съехал на обочину, второй угодил в кювет.

Около Штыково, на трассе в сторону Шкотово, случилось дорожное происшествие, сообщают новые медиа. Один автомобиль слетел в канаву, второй расположился на обочине. Обстоятельства аварии неизвестны, также не сообщается о пострадавших.

Однако не исключено, что водители стали жертвами непогоды, которая господствует в регионе второй день.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Власти просят жителей региона соблюдать осторожность.

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