Погода даст передышку жителям Приморья после обильных дождей — прогноз на завтра

Posted 20 августа, 09:34
Published 20 августа, 09:34
Modified 20 августа, 09:34
Updated 20 августа, 09:34
По прогнозам синоптиков, 21 августа в Приморье ожидается стабильная погода. Ночью температура воздуха составит от +8 до +19°C, а днем поднимется до +22…+27°C. В утренние часы местами возможен туман, а также слабая морось.
Во Владивостоке будет облачно с прояснениями. Утром возможна слабая морось и туман, а ветер юго-восточный, который к вечеру усилится. Температура ночью в городе составит +17…+19°C, а днем ожидается +22…+24°C.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность без осадков. Здесь ветер южный, слабый, а температура ночью будет колебаться от +18 до +20°C, днем — от +25 до +27°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ветер юго-восточный, также слабый. Ночные температуры в этом районе составят +18…+20°C, а дневные — +25…+27°C.
Температура воды в прибрежных зонах остается комфортной: в Амурском заливе — +24°C, в заливе Находка — +22°C, а в заливе Посьета — +26°C.