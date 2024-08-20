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Posted 20 августа, 09:34

Published 20 августа, 09:34

Modified 20 августа, 09:34

Updated 20 августа, 09:34

Погода даст передышку жителям Приморья после обильных дождей — прогноз на завтра

Погода даст передышку жителям Приморья после обильных дождей — прогноз на завтра

20 августа 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
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Погода
Завтра, 21 августа, в Приморском крае будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно безосадочную погоду с местами тумана и умеренным южным ветром.

По прогнозам синоптиков, 21 августа в Приморье ожидается стабильная погода. Ночью температура воздуха составит от +8 до +19°C, а днем поднимется до +22…+27°C. В утренние часы местами возможен туман, а также слабая морось.

Во Владивостоке будет облачно с прояснениями. Утром возможна слабая морось и туман, а ветер юго-восточный, который к вечеру усилится. Температура ночью в городе составит +17…+19°C, а днем ожидается +22…+24°C.

В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность без осадков. Здесь ветер южный, слабый, а температура ночью будет колебаться от +18 до +20°C, днем — от +25 до +27°C.

Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ветер юго-восточный, также слабый. Ночные температуры в этом районе составят +18…+20°C, а дневные — +25…+27°C.

Температура воды в прибрежных зонах остается комфортной: в Амурском заливе — +24°C, в заливе Находка — +22°C, а в заливе Посьета — +26°C.

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