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Posted 20 августа, 09:30

Published 20 августа, 09:30

Modified 1 сентября, 03:45

Updated 1 сентября, 03:45

Приморье возрождает профессию пчеловода: новые перспективы для выпускников

Приморье возрождает профессию пчеловода: новые перспективы для выпускников

20 августа 2024, 09:30
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Экология
В Приморском крае возобновляется подготовка специалистов по пчеловодству после длительного перерыва. Сельскохозяйственный технологический колледж начинает обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Впервые за последние 13 лет выпускники школ Приморья получили возможность освоить профессию пчеловода. Это событие имеет особое значение для региона, где производство меда является важной отраслью сельского хозяйства и экономики в целом.

Особенности обучения

Программа обучения реализуется на базе Сельскохозяйственного технологического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Продолжительность курса составляет 1 год и 10 месяцев, что позволит студентам получить комплексные знания и навыки в области пчеловодства. Важно отметить, что студенты, обучающиеся по этой специальности, будут получать стипендию, а иногородних обеспечат общежитием и бесплатным питанием. Это дополнительный стимул для молодых людей, выбирающих эту перспективную профессию.

Значение для региона

Открытие этой специальности особенно актуально для Приморья, учитывая важность пчеловодства для региона. Приморский край славится своим медом, особенно липовым, который высоко ценится не только в России, но и за рубежом.

Поддержка на уровне региона

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию пчеловодства в регионе. Он подчеркнул, что восстановление этой отрасли является одной из стратегических задач правительства края. По мнению губернатора, приморский мед, будучи экологически чистым и таежным продуктом, должен стать визитной карточкой региона не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Кожемяко также отметил большой потенциал Приморья для развития пчеловодства, учитывая, что ареал главного медоноса — липы — в крае составляет 5,2 миллиона гектаров, что является одним из самых больших в мире.

Перспективы для выпускников

Получение профессии пчеловода открывает перед выпускниками ряд возможностей:

  • Работа на пасеках: Выпускники смогут трудоустроиться на существующие пасеки или создать собственное хозяйство.
  • Участие в производстве: Специалисты могут заниматься не только производством меда, но и других продуктов пчеловодства.
  • Вклад в экологию: Пчеловоды играют важную роль в сохранении биоразнообразия и опылении растений.

Качество продукции

Для потребителей важно уметь отличать натуральный мёд от подделок. Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки качественного мёда:

  • Натуральный аромат без посторонних запахов
  • Отсутствие расслоения и пены на поверхности
  • Медленное растворение в воде без образования осадка

При покупке меда следует обращать внимание на его консистенцию, цвет и аромат. Настоящий мед не должен иметь признаков брожения или посторонних примесей.

Проверка качества

Для проверки качества меда можно использовать несколько простых методов:

  1. Растворение в воде: Натуральный мед медленно растворяется в холодной воде, образуя комочки на дне стакана.
  2. Впитывание в бумагу: Капля настоящего меда не должна растекаться по бумаге и оставлять влажных следов.
  3. Проверка йодом: При добавлении йода натуральный мед не должен менять цвет.

Открытие специальности пчеловода в Приморье — это важный шаг к развитию отрасли, которая имеет большое значение для экономики и экологии региона. Это также поможет обеспечить рынок качественным медом и другими продуктами пчеловодства.

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