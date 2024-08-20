Приморье возрождает профессию пчеловода: новые перспективы для выпускников

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию пчеловодства в регионе. Он подчеркнул, что восстановление этой отрасли является одной из стратегических задач правительства края. По мнению губернатора, приморский мед, будучи экологически чистым и таежным продуктом, должен стать визитной карточкой региона не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Кожемяко также отметил большой потенциал Приморья для развития пчеловодства, учитывая, что ареал главного медоноса — липы — в крае составляет 5,2 миллиона гектаров, что является одним из самых больших в мире.