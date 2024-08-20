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Posted 20 августа, 04:04

Published 20 августа, 04:04

Modified 20 августа, 04:06

Updated 20 августа, 04:06

Горожане катались на сапах по улицам Владивостока

Раздолье для любителей сапов устроила погода во Владивостоке — видео

20 августа 2024, 04:04
Фото: 1MI

Горожане катались на сапах по улицам Владивостока

Сюжет
Погода
Для большинства горожан непогода стала неприятным сюрпризом, но нашлись во Владивостоке и те, кого ливень обрадовал. Любители спорта и креатива устроили заплыв на сапах прямо по городским улицам.

В понедельник на Пограничной и Тигровой во Владивостоке из-за ливня не могли проехать машины. Некоторые горожане очень креативно вышли из ситуации: расчехлили свои сапы и погребли напролом.

Один из неунывающих гребцов поплыл от стадиона «Динамо» вверх по течению, в сторону кинотеатра «Океан». Видео с его спортивным подвигом появилось в сети.

Видео: vtoryakvdk.

Теперь вода там немного спала, говорят очевидцы. Спортсменам грустно — на доске в городе уже не покатаешься.

Ранее «Восток-Медиа» писало о «лодке» из холодильника, которая причалила к одному из жилых домов во Владивостоке.

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