Раздолье для любителей сапов устроила погода во Владивостоке — видео

Горожане катались на сапах по улицам Владивостока

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Для большинства горожан непогода стала неприятным сюрпризом, но нашлись во Владивостоке и те, кого ливень обрадовал. Любители спорта и креатива устроили заплыв на сапах прямо по городским улицам.