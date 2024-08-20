Раздолье для любителей сапов устроила погода во Владивостоке — видео

Posted 20 августа, 04:04
Published 20 августа, 04:04
Modified 20 августа, 04:06
Updated 20 августа, 04:06
В понедельник на Пограничной и Тигровой во Владивостоке из-за ливня не могли проехать машины. Некоторые горожане очень креативно вышли из ситуации: расчехлили свои сапы и погребли напролом.
Один из неунывающих гребцов поплыл от стадиона «Динамо» вверх по течению, в сторону кинотеатра «Океан». Видео с его спортивным подвигом появилось в сети.
Теперь вода там немного спала, говорят очевидцы. Спортсменам грустно — на доске в городе уже не покатаешься.
Ранее «Восток-Медиа» писало о «лодке» из холодильника, которая причалила к одному из жилых домов во Владивостоке.