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Posted 20 августа, 05:09

Published 20 августа, 05:09

Modified 20 августа, 05:11

Updated 20 августа, 05:11

Именинницу привезли на ее День рождения на сапе во Владивостоке

Сап-борд превратился в такси для именинницы во Владивостоке — видео

20 августа 2024, 05:09
Фото: 1MI

Именинницу привезли на ее День рождения на сапе во Владивостоке

Сюжет
Погода
По затопленным улицам в центре Владивостока в какой-то момент начали передвигаться на сапах. Один из бордов превратился в такси для девушки-именинницы.

Ливень подтопил одну из центральных улиц Владивостока. Неунывающие горожане стали передвигаться там на сапах.

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Именинницу доставили к месту празднования дня рождения на сап-борде. Девушка собиралась отмечать праздник в одном из заведений на Пограничной, но улицу залило водой. К счастью, к ней на помощь пришли молодые люди с сапом.

Девушку усадили на доску и доставили по нужному адресу. Появилось также и видео с места — очевидцы не смогли не заснять такую картину.

Видео: novosti_25rf.

В новых медиа видео собрало множество комментариев.

«Ни один ливень праздник не остановит, правильно»;
«Молодцы парни, выручили»;
«Так и нужно встречать преграды — с улыбкой и позитивом, молодец девушка», — пишут пользователи в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происходит с новым тайфуном в Тихом океане.

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