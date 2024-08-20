Сап-борд превратился в такси для именинницы во Владивостоке — видео

Posted 20 августа, 05:09
Published 20 августа, 05:09
Modified 20 августа, 05:11
Updated 20 августа, 05:11
Ливень подтопил одну из центральных улиц Владивостока. Неунывающие горожане стали передвигаться там на сапах.
Именинницу доставили к месту празднования дня рождения на сап-борде. Девушка собиралась отмечать праздник в одном из заведений на Пограничной, но улицу залило водой. К счастью, к ней на помощь пришли молодые люди с сапом.
Девушку усадили на доску и доставили по нужному адресу. Появилось также и видео с места — очевидцы не смогли не заснять такую картину.
В новых медиа видео собрало множество комментариев.
«Ни один ливень праздник не остановит, правильно»;
«Молодцы парни, выручили»;
«Так и нужно встречать преграды — с улыбкой и позитивом, молодец девушка», — пишут пользователи в сети.
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