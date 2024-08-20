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Posted 20 августа, 02:41

Published 20 августа, 02:41

Modified 20 августа, 02:43

Updated 20 августа, 02:43

Мужчина оказался в реанимации после встречи с щитомордником в Приморском крае

Спасал других: мужчина попал в реанимацию из-за укуса ядовитой змеи во Владивостоке

20 августа 2024, 02:41
Фото: 1MI

Мужчина оказался в реанимации после встречи с щитомордником в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке мужчина, рискуя своей безопасностью, решил убрать опасную гадину подальше от двора. Однако рептилия успела нанести сокрушительный удар отважному приморцу.

Мужчину укусила ядовитая земля во Владивостоке. На место происшествия прибыла скорая помощь.

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В Тысячекоечной больнице рассказали подробности инцидента и поведали о состоянии пострадавшего. Оказалось, что приморцы поймали крупного щитомордника и поместили ее в сумку, чтобы обезопасить жильцов близлежащих домов. Однако рептилия укусила владивостокца.

Мужчина почувствовал больше, а спустя минуту ощутил головокружение, слабость и удушье. Пострадавшего в состоянии шока госпитализировали в реанимацию, где он провел сутки. Затем его перевели в палату для дальнейшего лечения.

«Не забывайте, что в случае укуса змеи необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — отметили в telegram-канале медучреждения.

Приморцы восхитились отважным земляком.

«Своим здоровьем пожертвовал ради спокойствия соседей. Деток защитил»;
«Молодец, обезопасил других. Хорошо, что люди сразу вызвали скорую. Вот что значит взаимовыручка»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что змея «оккупировала» подъезд в Новошахтинском.

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