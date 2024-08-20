Спасал других: мужчина попал в реанимацию из-за укуса ядовитой змеи во Владивостоке

Posted 20 августа, 02:41
Published 20 августа, 02:41
Modified 20 августа, 02:43
Updated 20 августа, 02:43
В Тысячекоечной больнице рассказали подробности инцидента и поведали о состоянии пострадавшего. Оказалось, что приморцы поймали крупного щитомордника и поместили ее в сумку, чтобы обезопасить жильцов близлежащих домов. Однако рептилия укусила владивостокца.
Мужчина почувствовал больше, а спустя минуту ощутил головокружение, слабость и удушье. Пострадавшего в состоянии шока госпитализировали в реанимацию, где он провел сутки. Затем его перевели в палату для дальнейшего лечения.
«Не забывайте, что в случае укуса змеи необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — отметили в telegram-канале медучреждения.
Приморцы восхитились отважным земляком.
«Своим здоровьем пожертвовал ради спокойствия соседей. Деток защитил»;
«Молодец, обезопасил других. Хорошо, что люди сразу вызвали скорую. Вот что значит взаимовыручка»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что змея «оккупировала» подъезд в Новошахтинском.