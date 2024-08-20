Список стран — участников III международного шахматного турнира на Кубок ВЭФ

А вот главным иностранным оппонентом российской звезде, рейтинг — фавориту и победителю Кубка ВЭФ 2023 года Владиславу Артемьеву может стать его коллега из Индии Абхиманью Пураник. 83-я в мире, 11 в Индии — которая, к слову, является родиной шахмат. Абхиманью едет во Владивосток только за победой.