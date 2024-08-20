В Челябинске появится огромный аквапарк

Posted 20 августа, 16:25
Published 20 августа, 16:25
Modified 27 августа, 09:28
Updated 27 августа, 09:28
Строительством аквапарка на улице Братьев Кашириных занимается компания под названием «Акватория». По плану, площадь всего комплекса составит более 37 тысяч квадратных метров. В его состав войдут 13 бассейнов, 13 водных аттракционов и отель класса 4* с 153 номерами общей площадью 11,4 тысяч квадратных метров. Открытие нового комплекса запланировано до конца 2025 года, пишет eanews.ru.
Представитель банка ВТБ Руслан Еременко отмечает, что интерес инвесторов к созданию качественной туристической инфраструктуры объясняется увеличением запросов на путешествия по России. Он подчеркивает, что Челябинская область обладает потенциалом для развития данной сферы благодаря своим уникальным природным особенностям. Для использования этого потенциала необходимо создание современной и удобной инфраструктуры для семейного отдыха. Один из приоритетов банка — поддержка значимых проектов инфраструктуры, таких как первый аквапарк в Челябинске, добавил Руслан Еременко.
Представитель инвестора Ольга Футерман сообщает, что местные жители с нетерпением ждали появления в городе современного аквакомплекса. Она уверена, что он станет популярным местом для семейного отдыха. Кроме того, Ольга Футерман надеется, что новая инфраструктура привлечет гостей со всего Урала. По ее словам, строительство аквапарка — это значимый шаг в повышении туристической привлекательности Челябинской области.