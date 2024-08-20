В Челябинске появится огромный аквапарк

Представитель банка ВТБ Руслан Еременко отмечает, что интерес инвесторов к созданию качественной туристической инфраструктуры объясняется увеличением запросов на путешествия по России. Он подчеркивает, что Челябинская область обладает потенциалом для развития данной сферы благодаря своим уникальным природным особенностям. Для использования этого потенциала необходимо создание современной и удобной инфраструктуры для семейного отдыха. Один из приоритетов банка — поддержка значимых проектов инфраструктуры, таких как первый аквапарк в Челябинске, добавил Руслан Еременко.