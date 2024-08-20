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Posted 20 августа, 02:41

Published 20 августа, 02:41

Modified 20 августа, 02:43

Updated 20 августа, 02:43

Тайфун JONGDARI повлияет на погоду в Приморском крае

В Приморье штормовое предупреждение в силе: новые данные о тайфуне JONGDARI

20 августа 2024, 02:41
Фото: pxhere.com

Тайфун JONGDARI повлияет на погоду в Приморском крае

Сюжет
Погода
Траектория тропического шторма претерпела изменения, однако жителям Приморского края нужно быть готовыми к опасной непогоде.

Взволнованные приморцы ожидали конечных прогнозов, касающихся нового тайфуна JONGDARI.

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По последним данным «Примгидромета», траектория тропического шторма изменилась. У побережья Кореи он повернет на северо-восток и, ориентировочно, 22 августа выйдет в Японское море. Затем вихрь будет смещаться недалеко от приморского побережья.

Однако штормовое предупреждение на 22 и 23 августа остается в силе, несмотря на изменения в маршруте JONGDARI. Шторм окажет влияние на погодную обстановку в Приморье, сообщили синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бушующая непогода вот-вот покинет регион.

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