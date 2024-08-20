В Приморье штормовое предупреждение в силе: новые данные о тайфуне JONGDARI

Posted 20 августа, 02:41
Published 20 августа, 02:41
Modified 20 августа, 02:43
Updated 20 августа, 02:43
По последним данным «Примгидромета», траектория тропического шторма изменилась. У побережья Кореи он повернет на северо-восток и, ориентировочно, 22 августа выйдет в Японское море. Затем вихрь будет смещаться недалеко от приморского побережья.
Однако штормовое предупреждение на 22 и 23 августа остается в силе, несмотря на изменения в маршруте JONGDARI. Шторм окажет влияние на погодную обстановку в Приморье, сообщили синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бушующая непогода вот-вот покинет регион.