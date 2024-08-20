Владивосток справляется с последствиями аномального ливня: месячная норма за сутки

Важно обратить внимание на то, что если раньше Владивосток страдал от тайфунов, то теперь на город обрушиваются новые климатические аномалии. Проверкой для инфраструктуры Владивостока стало выпадение месячной нормы осадков за несколько часов. Несмотря ни на что, город с этим справился.