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Posted 20 августа, 04:36

Published 20 августа, 04:36

Modified 20 августа, 04:38

Updated 20 августа, 04:38

Владивосток справляется с последствиями аномального ливня: месячная норма за сутки

Владивосток справляется с последствиями аномального ливня: месячная норма за сутки

20 августа 2024, 04:36
Фото: shestakovblog
Сюжет
Погода
Городские власти сумели справиться со сложной обстановкой во Владивостоке. За сутки в городе выпала месячная норма осадков, но коммунальные службы справились со всеми напастями.

Администрация Владивостока оперативно отреагировала на последствия сильнейшего ливня, который обрушился на город вечером в понедельник. По данным синоптиков, за сутки на юге Приморья выпала месячная норма осадков, для коммунальщиков Владивостока такая непогода стала испытанием на прочность.

Городские аварийные службы и управляющие компании усиленно работают над тем, чтобы привести Владивосток в порядок. Власти в режиме реального времени информирует население о текущем положении дел на городских улицах.

Откачивать воду из затопленных подвалов домов и социальных учреждений продолжают в нескольких районах. В данный момент работы продолжаются на Спортивной, Воропаева, Добровольского и нескольких других улицах.

Фото: shestakovblog

Важно обратить внимание на то, что если раньше Владивосток страдал от тайфунов, то теперь на город обрушиваются новые климатические аномалии. Проверкой для инфраструктуры Владивостока стало выпадение месячной нормы осадков за несколько часов. Несмотря ни на что, город с этим справился.

Даже в сложной ситуации местные власти показали, что они готовы оперативно отреагировать на подобные природные явления и обеспечить безопасность и комфорт жителей Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке продолжают устранять последствия непогоды.

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