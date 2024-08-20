Воду на Богатинском водохранилище начали спускать во Владивостоке? — видео

Posted 20 августа, 00:46
Published 20 августа, 00:46
Modified 20 августа, 02:08
Updated 20 августа, 02:08
Местные жители предполагают, что на Богатинском водохранилище в пригороде Владивостока начали сбрасывать воду. Это обычная процедура, спуск проводят регулярно, но выглядит это очень зрелищно.
Поток сразу ушел в сторону садоводческих обществ, частных домов и «Фетисов Арены». Жители района поделились фото и видео с места.
Очень быстро вода накрыла пешеходный мостик, который ведет к автобусной остановке и железнодорожной станции.
Достаточно скоро поток хлынул через улицу Ландышевую. В огородах и на подъездах к домам стоит вода.
Один из автомобильных мостов тоже стало заливать.
Воду на Богатинском спускают регулярно для того, чтобы напор не прорвал дамбу. В этот раз, по словам местных жителей, спуск могли еще и не начать. Такого не было уже давно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что река Объяснения во Владивостоке вышла из берегов.