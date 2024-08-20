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Posted 20 августа, 00:46

Published 20 августа, 00:46

Modified 20 августа, 02:08

Updated 20 августа, 02:08

Местные жители предполагают, что водохранилище спускают во Владивостоке

Воду на Богатинском водохранилище начали спускать во Владивостоке? — видео

20 августа 2024, 00:46
Фото: vostokmedia.com

Местные жители предполагают, что водохранилище спускают во Владивостоке

Сюжет
Дамба
Утром во вторник вода стала спускаться к домам в районе Богатинского водохранилища, местные предполагают, что там начали сброс. Жители Спутника во Владивостоке поделились фото и видео с места.

Местные жители предполагают, что на Богатинском водохранилище в пригороде Владивостока начали сбрасывать воду. Это обычная процедура, спуск проводят регулярно, но выглядит это очень зрелищно.

Поток сразу ушел в сторону садоводческих обществ, частных домов и «Фетисов Арены». Жители района поделились фото и видео с места.

Видео: vostokmedia.com.

Очень быстро вода накрыла пешеходный мостик, который ведет к автобусной остановке и железнодорожной станции.

Видео: vostokmedia.com.

Достаточно скоро поток хлынул через улицу Ландышевую. В огородах и на подъездах к домам стоит вода.

Видео: vostokmedia.com.

Один из автомобильных мостов тоже стало заливать.

Видео: vostokmedia.com.

Воду на Богатинском спускают регулярно для того, чтобы напор не прорвал дамбу. В этот раз, по словам местных жителей, спуск могли еще и не начать. Такого не было уже давно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что река Объяснения во Владивостоке вышла из берегов.

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