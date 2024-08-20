Врио губернатора Хабаровского края рассказал о развитии региона и решении проблем

На этой неделе исполняется 100 дней с момента назначения Дмитрия Демешина на пост врио главы Хабаровского края. К этому сроку обычно подводят первые предварительные результаты деятельности любого управленца. Именно об этом врио губернатора и рассуждал в своем интервью. В начале беседы он упомянул об усиленном внимании руководства страны к Хабаровскому краю. В частности, он отметил визиты главы государства Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и руководителя Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова в Хабаровск, состоявшиеся в текущем году. По его словам, каждая такая поездка завершалась принятием важных решений, направленных на благо всего Хабаровского края.