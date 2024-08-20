Врио губернатора Хабаровского края рассказал о развитии региона и решении проблем

Posted 20 августа, 06:57
Published 20 августа, 06:57
Modified 1 сентября, 03:53
Updated 1 сентября, 03:53
В ходе интервью он также обозначил ключевые сложности вверенной ему территории, ее потенциал и свой подход к управлению этим обширным и непростым регионом.
На этой неделе исполняется 100 дней с момента назначения Дмитрия Демешина на пост врио главы Хабаровского края. К этому сроку обычно подводят первые предварительные результаты деятельности любого управленца. Именно об этом врио губернатора и рассуждал в своем интервью. В начале беседы он упомянул об усиленном внимании руководства страны к Хабаровскому краю. В частности, он отметил визиты главы государства Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и руководителя Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова в Хабаровск, состоявшиеся в текущем году. По его словам, каждая такая поездка завершалась принятием важных решений, направленных на благо всего Хабаровского края.
Особенно продуктивным в этом отношении оказался двухдневный визит в Хабаровск главы российского кабинета министров Михаила Мишустина, поскольку по его итогам регион получил значительные средства из федерального бюджета на развитие и решение многочисленных местных вопросов. В частности, Дмитрий Демешин сообщил о решении завершить строительство дамбы Южного округа в Хабаровске и преобразовать ее в полноценную набережную, о выделении финансирования на капитальный ремонт 80 дошкольных учреждений, о возведении новых школ, о разрешении проблемы обманутых дольщиков, переселении из аварийного жилья и других насущных вопросах.
Помимо этого, врио губернатора поделился информацией о задачах, которые поставил перед ним Владимир Путин при назначении на должность руководителя Хабаровского края. По его словам, он намерен сосредоточиться на развитии экономики вверенного ему региона для пополнения краевой казны, чтобы затем направлять эти ресурсы на решение различных социальных проблем и повышение уровня жизни местного населения. В качестве основных трудностей региона он указал на состояние дорожной сети и других объектов инфраструктуры, а также положение дел в здравоохранении, дефицит медицинских кадров и лекарственных препаратов.
Кроме того, Дмитрий Демешин заявил о готовности оказывать поддержку различным инвесторам, но лишь при условии, что они будут создавать в регионе свои производственные мощности и отчислять налоги в краевой бюджет.