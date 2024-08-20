Выливается прямо дороги — что происходит у «Зеленого острова» во Владивостоке

Posted 19 августа, 23:49
Published 19 августа, 23:49
Modified 20 августа, 01:43
Updated 20 августа, 01:43
На Олега Кошевого напротив «Зелёного острова» и остановки Радиоприбор случился настоящий потоп. На дороге скопилось озеро из дождевой воды, уходило оно слишком медленно.
Проезжать автомобилистам приходилось через парковку у ТЦ «Серп и молот», но ехать там было все равно страшно — поток воды хлестал без остановки.
Пешеходам пришлось еще тяжелее — поток практически сбивал с ног, воды при этом там было по колено.