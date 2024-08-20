vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа, 23:49

Published 19 августа, 23:49

Modified 20 августа, 01:43

Updated 20 августа, 01:43

Вода течет водопадом с дороги во Владивостоке

Выливается прямо дороги — что происходит у «Зеленого острова» во Владивостоке

19 августа 2024, 23:49
Фото: 1MI

Вода течет водопадом с дороги во Владивостоке

Сюжет
Ливень
На Олега Кошевого напротив ТЦ «Зеленый остров» во время ливня творился настоящий водный апокалипсис. Вода уходила через каждую свободную щель.

На Олега Кошевого напротив «Зелёного острова» и остановки Радиоприбор случился настоящий потоп. На дороге скопилось озеро из дождевой воды, уходило оно слишком медленно.

Проезжать автомобилистам приходилось через парковку у ТЦ «Серп и молот», но ехать там было все равно страшно — поток воды хлестал без остановки.

Пешеходам пришлось еще тяжелее — поток практически сбивал с ног, воды при этом там было по колено.

Видео: patrokl_info.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном наступлении сильнейших ливней на Владивосток.

Ливни нещадно бьют по инфраструктуре: без света остались 26 адресов во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Рудневский ушел под воду: даже мосты затопило во Владивостоке — видео«Ловите мост» — Приморье снова борется с последствиями разгула стихии — видеоЦиклон не щадит север Приморья — есть угроза нового подтопления
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Ливень#Дождь#Потоп#Наводнение#Приморский край#Дожди#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Популярное