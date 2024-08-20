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Posted 20 августа, 07:53

Published 20 августа, 07:53

Modified 20 августа, 07:55

Updated 20 августа, 07:55

Вышку ЛЭП, которая озарила целый район, чинят во Владивостоке

Вышку ЛЭП, которая озарила целый район, чинят во Владивостоке

20 августа 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Ремонт
Во время удара стихии вышка ЛЭП «бахнула» во Владивостоке. Яркая вспышка озарила целый район, некоторые думали, что это была молния. На утро специалисты начали ремонт на месте.

Мощная вспышка на вышке линии электропередач озарила целый район Владивостока. Момент «удара» ЛЭП на Нейбута попал на камеру одного из очевидцев.

Видео: dpscontrol_public.

Многие жители района думали, что так сверкнула молния. После вспышки в некоторых домах моргнул свет, к счастью, обошлось без масштабных отключений.

Уже на следующее утро, как только стихия утихла, специалисты начали ремонт.

Фото: dpscontrol_public

Ранее «Восток-Медиа» писало о других последствиях сильной непогоды, которая обрушилась на Владивосток.

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