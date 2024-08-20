Вышку ЛЭП, которая озарила целый район, чинят во Владивостоке

Posted 20 августа, 07:53
Published 20 августа, 07:53
Modified 20 августа, 07:55
Updated 20 августа, 07:55
Мощная вспышка на вышке линии электропередач озарила целый район Владивостока. Момент «удара» ЛЭП на Нейбута попал на камеру одного из очевидцев.
Многие жители района думали, что так сверкнула молния. После вспышки в некоторых домах моргнул свет, к счастью, обошлось без масштабных отключений.
Уже на следующее утро, как только стихия утихла, специалисты начали ремонт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о других последствиях сильной непогоды, которая обрушилась на Владивосток.