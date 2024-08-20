Женщине пришлось три дня выживать в тайге в Приморье — что же случилось?

В новых медиа сообщают, что на днях жительница Анучино решила провести время на природе и отправилась за грибами. Однако её прогулка обернулась настоящей трагедией: женщина заблудилась в густой тайге. Три долгих дня и две ночи она провела в одиночестве, пытаясь найти выход из леса и выжить в сложных условиях.