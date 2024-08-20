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Posted 20 августа, 08:51

Published 20 августа, 08:51

Modified 20 августа, 08:51

Updated 20 августа, 08:51

Женщине пришлось три дня выживать в тайге в Приморье — что же случилось?

Женщине пришлось три дня выживать в тайге в Приморье — что же случилось?

20 августа 2024, 08:51
Фото: 1MI
Сюжет
Лес
Женщина из Анучино, отправившись за грибами, пропала в лесу на три дня. Её поиски завершились успешно благодаря усилиям добровольцев и опытному пожарному, который первым нашел её в тайге.

В новых медиа сообщают, что на днях жительница Анучино решила провести время на природе и отправилась за грибами. Однако её прогулка обернулась настоящей трагедией: женщина заблудилась в густой тайге. Три долгих дня и две ночи она провела в одиночестве, пытаясь найти выход из леса и выжить в сложных условиях.

По мере нарастания тревоги родственники пропавшей обратились за помощью к местным властям. На поиски женщины вышли добровольцы, среди которых оказался опытный пожарный. Благодаря своим навыкам и знанию леса, он организовал поисковую группу.

Спустя несколько дней напряженных поисков, благодаря упорству и профессионализму пожарного, группа нашла женщину в одном из труднодоступных участков леса. Она была сильно измучена, но, к счастью, жива. Добровольцы оказали ей первую помощь и вызвали медиков.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что опасный хищник выбежал прямо на трассу на севере Приморья.

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