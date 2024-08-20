Жильцы многоэтажки во Владивостоке: подвал затопило, с крыши течёт — видео

Posted 20 августа, 01:16
Published 20 августа, 01:16
Modified 20 августа, 01:49
Updated 20 августа, 01:49
В дальневосточной столице ливни поливают не только улицы, но и дома. На Добровольского затопило дом №25 в Первомайском районе.
Один из жильцов многоэтажки поделился кадрами из подвала, который буквально утонул.
«Воды по колено», — отметил мужчина.
Жильцы отмечают, что помещение залило не впервые. Аналогичная ситуация, по их словам, произошла в прошлом году. Тогда пришлось не только чинить счетчики тепла, вышедшие из строя из-за обилия воды, но и платить «безумно большие деньги за отопление» зимой.
Соседи уверены, что управляющая компания знает о насущной проблеме, так как организация занималась ремонтов счетчиков. Тем не менее, корень проблемы не устранили, ведь дом вновь затопило.
Более того, в этом году внезапно протекла крыша здания.