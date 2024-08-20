Жильцы многоэтажки во Владивостоке: подвал затопило, с крыши течёт — видео

Жильцы отмечают, что помещение залило не впервые. Аналогичная ситуация, по их словам, произошла в прошлом году. Тогда пришлось не только чинить счетчики тепла, вышедшие из строя из-за обилия воды, но и платить «безумно большие деньги за отопление» зимой.