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Posted 20 августа, 01:16

Published 20 августа, 01:16

Modified 20 августа, 01:49

Updated 20 августа, 01:49

Жильцы многоэтажки во Владивостоке: подвал затопило, с крыши течёт — видео

Жильцы многоэтажки во Владивостоке: подвал затопило, с крыши течёт — видео

20 августа 2024, 01:16
Фото: 1MI
Сюжет
Отопление
Во Владивостоке подвал многоквартирного дома оказался в воде. Некое дежавю ощутили жильцы высотки, — подобная обстановка, по их словам, наблюдалась в прошлом году. Только есть одно различие — сейчас под раздачу дождей попала крыша здания.

В дальневосточной столице ливни поливают не только улицы, но и дома. На Добровольского затопило дом №25 в Первомайском районе.

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Один из жильцов многоэтажки поделился кадрами из подвала, который буквально утонул.

«Воды по колено», — отметил мужчина.

Жильцы отмечают, что помещение залило не впервые. Аналогичная ситуация, по их словам, произошла в прошлом году. Тогда пришлось не только чинить счетчики тепла, вышедшие из строя из-за обилия воды, но и платить «безумно большие деньги за отопление» зимой.

Видео: vostokmedia.com.

Соседи уверены, что управляющая компания знает о насущной проблеме, так как организация занималась ремонтов счетчиков. Тем не менее, корень проблемы не устранили, ведь дом вновь затопило.

Более того, в этом году внезапно протекла крыша здания.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вода стоит в подъездах жилых домов во Владивостоке.

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