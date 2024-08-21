1 сентября не для всех: когда начнется учебный год в школах Владивостока — даты

Это связано с тем, что во время проведения Восточного экономического форума (3-6 сентября) предполагается значительная нагрузка на транспорт. И учащимся, которые только начали адаптироваться к школьной рутине, и их родителям, которые возят детей на учебу на своем автомобиле, может быть тяжело.