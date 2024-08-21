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Posted 21 августа, 05:21

Published 21 августа, 05:21

Modified 21 августа, 05:23

Updated 21 августа, 05:23

Начало учебного года пройдет по-особенному во Владивостоке

1 сентября не для всех: когда начнется учебный год в школах Владивостока — даты

21 августа 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney

Начало учебного года пройдет по-особенному во Владивостоке

Сюжет
Восточный экономический форум
Школьники Владивостока сядут за парты не с 1 сентября. Обязательная учеба начнется в школах позже. О важной новости сообщили в мэрии.

Первая неделя нового учебного периода, который стартует 2 сентября, для учащихся 1-8 классов будет свободной для посещения.

В это время в школах Владивостока будет проводиться короткий учебный день с повторением материала предыдущего года и внеурочными занятиями.

Тем не менее, неявка не будет восприниматься как пропуск, детей отмечать не будут.

Решение о введении свободной недели принято в управлении по работе с муниципальными образовательными учреждениями.

Это связано с тем, что во время проведения Восточного экономического форума (3-6 сентября) предполагается значительная нагрузка на транспорт. И учащимся, которые только начали адаптироваться к школьной рутине, и их родителям, которые возят детей на учебу на своем автомобиле, может быть тяжело.

Кроме того, во время ВЭФ во Владивостоке будут проходить различные культурные мероприятия, которые будут интересны и полезны для школьников. Свободное посещение даст детям возможность посетить важные для них лекции и другие занятия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда начнется учебный год в школах некоторых муниципалитетов Приморья.

1 сентября не будет? Когда начнется учебный год в школах Приморья?
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