1 сентября не для всех: когда начнется учебный год в школах Владивостока — даты

Posted 21 августа, 05:21
Published 21 августа, 05:21
Modified 21 августа, 05:23
Updated 21 августа, 05:23
Первая неделя нового учебного периода, который стартует 2 сентября, для учащихся 1-8 классов будет свободной для посещения.
В это время в школах Владивостока будет проводиться короткий учебный день с повторением материала предыдущего года и внеурочными занятиями.
Тем не менее, неявка не будет восприниматься как пропуск, детей отмечать не будут.
Решение о введении свободной недели принято в управлении по работе с муниципальными образовательными учреждениями.
Это связано с тем, что во время проведения Восточного экономического форума (3-6 сентября) предполагается значительная нагрузка на транспорт. И учащимся, которые только начали адаптироваться к школьной рутине, и их родителям, которые возят детей на учебу на своем автомобиле, может быть тяжело.
Кроме того, во время ВЭФ во Владивостоке будут проходить различные культурные мероприятия, которые будут интересны и полезны для школьников. Свободное посещение даст детям возможность посетить важные для них лекции и другие занятия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда начнется учебный год в школах некоторых муниципалитетов Приморья.