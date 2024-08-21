Аномально жарко и холодно: чем еще удивит погода в последний летний месяц в Приморье?

Сегодня, 21 августа, осадков не ожидается в регионе. Термометры покажут 24 — 31 °С. Но уже в четверг, 22 августа, антициклон покинет Приморье, после чего ночью к западным границам подойдет циклон (бывший тайфун JONGDARI). На следующий день вихрь начнет смещаться по территории края. Температурный режим не поменяется, но дожди разной интенсивности ударят по Приморью. В крае действует штормовое предупреждение.