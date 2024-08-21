Аномально жарко и холодно: чем еще удивит погода в последний летний месяц в Приморье?

Posted 21 августа, 02:11
Published 21 августа, 02:11
Modified 21 августа, 02:13
Updated 21 августа, 02:13
По данным «Примгидромета», август оказался весьма необычным для региона. Во второй декаде средняя температура превысила климатические значения на 0,8 — 2,2 градуса. А вот на востоке отмечены показатели ниже нормы на 0,1 — 0,5 градуса.
Более того, за десять дней вылилось 1 — 4 декадные нормы осадков. При этом зафиксирован и дефицит осадков — на севере и юго-востоке выпало 10 — 92% от многолетнего количества. Однако август, не изменяя традициям, не обошелся без тайфунов.
Сегодня, 21 августа, осадков не ожидается в регионе. Термометры покажут 24 — 31 °С. Но уже в четверг, 22 августа, антициклон покинет Приморье, после чего ночью к западным границам подойдет циклон (бывший тайфун JONGDARI). На следующий день вихрь начнет смещаться по территории края. Температурный режим не поменяется, но дожди разной интенсивности ударят по Приморью. В крае действует штормовое предупреждение.
Во Владивостоке сегодня температура повысится до 23 — 26 °С, а вот завтра ожидаются осадки. Не исключен сильный дождь.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из районов Приморья зафиксировано 6 градусов тепла.