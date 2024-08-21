День Государственного флага России в Приморье: программа мероприятий 2024

Posted 21 августа, 06:18
Published 21 августа, 06:18
Modified 1 сентября, 03:45
Updated 1 сентября, 03:45
День Государственного флага России в Приморье будет отмечен рядом ярких и значимых событий. Праздничные мероприятия охватят различные части Владивостока и будут интересны как взрослым, так и детям.
9:30 — Сбор участников автопробега
Адрес: Мемориал Боевая Слава Тихоокеанского флота (нужна регистрация)
10:00 — Старт автопробега
Маршрут: от мемориала Боевая Слава Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи (п. Поспелово, о. Русский)
Жители и гости Владивостока без автомобиля могут присоединиться к развертыванию флага, прибыв к 10:40 на территорию Новосильцевской береговой батареи.
10:00 — Патриотическая акция в детском доме
Адрес: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 24 (Детский дом №2)
Партийцы совместно с воспитанниками детского дома торжественно развернут флаг Российской Федерации. В мероприятии примет участие Татьяна Заболотная, региональный руководитель «Женского Движения Единой России» и «Матерей России», член ГенСовета ЕР.
10:00 — «Зарядка с чемпионом»
Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 43 (Площадь концертного комплекса «Театральный»)
Благотворительная акция, организованная в честь Дня Государственного флага РФ и в поддержку Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Особый гость — депутат Государственной Думы Александр Щербаков.
11:00 — Церемония развертывания флага
Адрес: Новосильцевская береговая батарея (п. Поспелово, о. Русский)
11:00-13:00 — Концерт в Адмиральском сквере
Выступление вокально-инструментального ансамбля «Морпехи России». Также будет работать пункт приема на военную службу по контракту.
В течение дня — Познавательные часы в библиотеках
Адреса: городские библиотеки Владивостока
Лекции и интерактивные занятия, посвященные истории российского триколора. Расписание и адреса конкретных библиотек можно уточнить на сайте Централизованной библиотечной системы Владивостока.
16:00 — Торжественная программа в историческом парке
Адрес: г. Владивосток, Аксаковская ул., 12 (Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история»)
Мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного Флага РФ, включает торжественную программу и развертывание многометрового флага. Ожидается участие губернатора Приморского края О. Н. Кожемяко.
Программа также включает:
16:00-19:00 — Познавательная программа в кафе «Тайга»
Адрес: территория исторического парка «Россия — Моя история»
22:00 — Акция «Забвению не подлежит»
Адрес: Центральная площадь Владивостока
Лазерная проекция портретов приморцев — участников специальной военной операции, погибших при исполнении служебного долга, на фонтан.
Празднование Дня Государственного флага России в Приморье предоставляет возможность каждому жителю и гостю края проникнуться духом патриотизма и гордости за свою страну, приняв участие в разнообразных мероприятиях на протяжении всего дня.