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Posted 21 августа, 06:18

Published 21 августа, 06:18

Modified 1 сентября, 03:45

Updated 1 сентября, 03:45

День Государственного флага России в Приморье: программа мероприятий 2024

День Государственного флага России в Приморье: программа мероприятий 2024

21 августа 2024, 06:18
Фото: 1MI
Сюжет
Патриотизм
В четверг, 22 августа, Приморский край присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Жителей и гостей Владивостока ожидает насыщенная программа с разнообразными мероприятиями, начиная с раннего утра и до позднего вечера.

День Государственного флага России в Приморье будет отмечен рядом ярких и значимых событий. Праздничные мероприятия охватят различные части Владивостока и будут интересны как взрослым, так и детям.

Утренние мероприятия

9:30 — Сбор участников автопробега
Адрес: Мемориал Боевая Слава Тихоокеанского флота (нужна регистрация)

10:00 — Старт автопробега
Маршрут: от мемориала Боевая Слава Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи (п. Поспелово, о. Русский)

Жители и гости Владивостока без автомобиля могут присоединиться к развертыванию флага, прибыв к 10:40 на территорию Новосильцевской береговой батареи.

10:00 — Патриотическая акция в детском доме
Адрес: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 24 (Детский дом №2)

Партийцы совместно с воспитанниками детского дома торжественно развернут флаг Российской Федерации. В мероприятии примет участие Татьяна Заболотная, региональный руководитель «Женского Движения Единой России» и «Матерей России», член ГенСовета ЕР.

10:00 — «Зарядка с чемпионом»
Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 43 (Площадь концертного комплекса «Театральный»)

Благотворительная акция, организованная в честь Дня Государственного флага РФ и в поддержку Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Особый гость — депутат Государственной Думы Александр Щербаков.

11:00 — Церемония развертывания флага
Адрес: Новосильцевская береговая батарея (п. Поспелово, о. Русский)

11:00-13:00 — Концерт в Адмиральском сквере

Выступление вокально-инструментального ансамбля «Морпехи России». Также будет работать пункт приема на военную службу по контракту.

Дневные торжества

В течение дня — Познавательные часы в библиотеках
Адреса: городские библиотеки Владивостока

Лекции и интерактивные занятия, посвященные истории российского триколора. Расписание и адреса конкретных библиотек можно уточнить на сайте Централизованной библиотечной системы Владивостока.

16:00 — Торжественная программа в историческом парке
Адрес: г. Владивосток, Аксаковская ул., 12 (Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история»)

Мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного Флага РФ, включает торжественную программу и развертывание многометрового флага. Ожидается участие губернатора Приморского края О. Н. Кожемяко.

Программа также включает:

  • Концертные выступления
  • Интерактивные фотозоны
  • Спортивные и киберспортивные состязания
  • Презентацию поисковой работы от объединения «Авиапоиск»
  • Показательные выступления кинологов
  • Выставки оружия и атрибутов российского казачества
  • Аквагрим и тематические мастер-классы

16:00-19:00 — Познавательная программа в кафе «Тайга»
Адрес: территория исторического парка «Россия — Моя история»

  • Познавательный час «Три главных цвета России»
  • Мастер-класс и лекторий «Державные цветы на полотнище российского стяга»
  • Лекторий «История флага российского» 
  • Презентация проекта «Хасан под флагом Победы»
  • Лекция-презентация «Победы под флагом России»

Вечерняя программа

22:00 — Акция «Забвению не подлежит»
Адрес: Центральная площадь Владивостока

Лазерная проекция портретов приморцев — участников специальной военной операции, погибших при исполнении служебного долга, на фонтан.

Празднование Дня Государственного флага России в Приморье предоставляет возможность каждому жителю и гостю края проникнуться духом патриотизма и гордости за свою страну, приняв участие в разнообразных мероприятиях на протяжении всего дня.

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