Дом и людей спасли от взрыва газа в Приморье — видео

К моменту прибытия бригады горела строительная мастерская, огонь вышел на крышу. Пожарные нашли в помещении баллоны с газом, их сразу же вынесли в безопасное место, чтобы предотвратить взрыв. Удалось быстро локализовать пламя и не допустить распространения огня.