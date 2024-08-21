Дом и людей спасли от взрыва газа в Приморье — видео

Posted 21 августа, 02:30
Published 21 августа, 02:30
Modified 21 августа, 02:32
Updated 21 августа, 02:32
Одноэтажный деревянный дом начал гореть в поселке Рында на Русском. На место сразу отправились пожарные.
К моменту прибытия бригады горела строительная мастерская, огонь вышел на крышу. Пожарные нашли в помещении баллоны с газом, их сразу же вынесли в безопасное место, чтобы предотвратить взрыв. Удалось быстро локализовать пламя и не допустить распространения огня.
Стихия повредила около 150 квадратных метров здания. Чудом обошлось без пострадавших.
Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС. На месте проводят проверку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в жилом доме в Приморье.