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Posted 21 августа, 02:30

Published 21 августа, 02:30

Modified 21 августа, 02:32

Updated 21 августа, 02:32

Деревянному дому грозил страшный пожар в Приморье

Дом и людей спасли от взрыва газа в Приморье — видео

21 августа 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney

Деревянному дому грозил страшный пожар в Приморье

Сюжет
Пожар
Деревянный дом загорелся на острове Русском в Приморье. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что в одной из комнат лежали баллоны с пропаном.

Одноэтажный деревянный дом начал гореть в поселке Рында на Русском. На место сразу отправились пожарные.

К моменту прибытия бригады горела строительная мастерская, огонь вышел на крышу. Пожарные нашли в помещении баллоны с газом, их сразу же вынесли в безопасное место, чтобы предотвратить взрыв. Удалось быстро локализовать пламя и не допустить распространения огня.

Видео: mchs_vdk.

Стихия повредила около 150 квадратных метров здания. Чудом обошлось без пострадавших.

Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС. На месте проводят проверку.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в жилом доме в Приморье.

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