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Posted 21 августа, 10:29

Published 21 августа, 10:29

Modified 21 августа, 10:31

Updated 21 августа, 10:31

Дожди закончатся ночью в Приморье

Дождь скоро закончится: уже ночью погода в городах Приморья изменится

21 августа 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney

Дожди закончатся ночью в Приморье

Сюжет
Погода
Вечером в среду в Приморье снова пошли дожди. В Примгидромете жителей края обрадовали — ливни скоро закончатся, пусть и ненадолго.

22 августа погода в Приморье будет зависеть от атмосферного фронта. В крае пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от +17 до +22°C, а днём — от +23 до +28°C.

Во Владивостоке будет облачно, ночью и днем временами возможен дождь, вечером пройдут сильные дожди. Ветер умеренный, юго-восточный, ночью сильный. Температура воздуха от +20 до +22°C ночью и от +24 до +26°С днем.

В Уссурийске также будет облачно, во второй половине ночи и днем пройдет дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +20…+22°C, днём +25…+27°С.

В Находке ожидается переменная облачность. Днём временами дождь, утром сильный. Ветер умеренный юго-восточным. Температура воздуха будет колебаться ночью от +20 до +22°C, днём от +26 до +28°C.

Температура воды в Амурском заливе составляет +24°C, в заливе Находка +22°C, в заливе Посьета +26°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тропические ливни накроют Владивосток.

Тропические ливни с аномальными осадками вернутся: предупреждение мэрии Владивостока
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