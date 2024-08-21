Дождь скоро закончится: уже ночью погода в городах Приморья изменится

Posted 21 августа, 10:29
Published 21 августа, 10:29
Modified 21 августа, 10:31
Updated 21 августа, 10:31
22 августа погода в Приморье будет зависеть от атмосферного фронта. В крае пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от +17 до +22°C, а днём — от +23 до +28°C.
Во Владивостоке будет облачно, ночью и днем временами возможен дождь, вечером пройдут сильные дожди. Ветер умеренный, юго-восточный, ночью сильный. Температура воздуха от +20 до +22°C ночью и от +24 до +26°С днем.
В Уссурийске также будет облачно, во второй половине ночи и днем пройдет дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +20…+22°C, днём +25…+27°С.
В Находке ожидается переменная облачность. Днём временами дождь, утром сильный. Ветер умеренный юго-восточным. Температура воздуха будет колебаться ночью от +20 до +22°C, днём от +26 до +28°C.
Температура воды в Амурском заливе составляет +24°C, в заливе Находка +22°C, в заливе Посьета +26°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тропические ливни накроют Владивосток.