Дождем праздник не испортить: салют в ливень запустили во Владивостоке — видео

Posted 21 августа, 10:44
Published 21 августа, 10:44
Modified 21 августа, 10:46
Updated 21 августа, 10:46
Жители Владивостока отмечали свой личный праздник и решили, что даже непогода не сорвет их планы. В районе Сафонова в разгар ливня запустили фейерверк. Вода не потушила петарды, хоть капли дождя и подпортили вид.
Салют было видно даже с соседней сопки. Жители многоэтажек на Нейбута смогли заснять красочный фейерверк на камеру из своих окон. Видно не идеально, но все равно красиво. Яркое зрелище порадовало и детей и взрослых в ненастный вечер.