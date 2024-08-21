Дождем праздник не испортить: салют в ливень запустили во Владивостоке — видео

Салют было видно даже с соседней сопки. Жители многоэтажек на Нейбута смогли заснять красочный фейерверк на камеру из своих окон. Видно не идеально, но все равно красиво. Яркое зрелище порадовало и детей и взрослых в ненастный вечер.