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Posted 21 августа, 10:44

Published 21 августа, 10:44

Modified 21 августа, 10:46

Updated 21 августа, 10:46

Владивостокцев ошеломили запуском салюта во время дождя

Дождем праздник не испортить: салют в ливень запустили во Владивостоке — видео

21 августа 2024, 10:44
Фото: vostokmedia.com

Владивостокцев ошеломили запуском салюта во время дождя

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Погода
Кто сказал, что непогода — конец празднику? Во Владивостоке в дождь умудрились запустить салют, красочный фейерверк увидели даже в соседнем районе.

Жители Владивостока отмечали свой личный праздник и решили, что даже непогода не сорвет их планы. В районе Сафонова в разгар ливня запустили фейерверк. Вода не потушила петарды, хоть капли дождя и подпортили вид.

Видео: vostokmedia.com.

Салют было видно даже с соседней сопки. Жители многоэтажек на Нейбута смогли заснять красочный фейерверк на камеру из своих окон. Видно не идеально, но все равно красиво. Яркое зрелище порадовало и детей и взрослых в ненастный вечер.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дождь вот-вот закончится во Владивостоке.

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